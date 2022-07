ADVERTORIAL - De populariteit van freelancen is de laatste jaren flink toegenomen. Mede door verscheidenen online platforms zijn werkgevers en werkzoekenden steeds gemakkelijker te vinden, wat een enorme verschuiving op de arbeidsmarkt heeft verzorgd.

Bovendien gaan mensen niet freelancen omdat ze geen andere opties hebben. Integendeel, de meeste mensen kiezen er bewust voor om als freelancer te werken. En is eigenlijk ook geen verrassing als je een begrip hebt van de voordelen en vrijheden om als freelancer door het leven te gaan. Laten we eens kijken naar de beste redenen om jouw werksituatie te transformeren.

1. De vrijheid die je tegemoet gaat

Een van de mooiste dingen van freelancer zijn, is dat je jezelf als eigen werkgever kan beschouwen. Jij bepaalt namelijk zelf welke klussen je aanneemt en je werkt wanneer het jou het beste uitkomt. Voltijds werken geeft je daarentegen niet zoveel vrijheid als freelancen, en dat is de reden waarom zoveel mensen daarvoor kiezen.

Kortom, als freelancer neem je meer controle over je leven. Meteen beginnen? Neem een kijkje waarom het zo interessant kan zijn om te werken bij StaffYou, hét platform voor klussen in de horeca, bezorging, logistiek en meer!

2. Je bouwt uitgebreide ervaring op

Als freelancer bestaat er een grote kans dat je komt te werken voor verschillende werkgevers, wat betekent dat je te maken kunt krijgen met verscheidene werkomgevingen-, sectoren en structuren. Dit is dus een uitstekende kans om onderweg nieuwe dingen te leren, want bij elk nieuw project heb je de kans om iets nieuws te leren en je vaardigheden uit te breiden.

Dit gebeurt gewoon minder snel in een gewone voltijdse baan, waarbij je wellicht merkt dat er een gebrek is aan mogelijkheden om te groeien en te leren. Freelancen opent echter de deur naar meer leuke soorten projecten, wat je groeipotentieel vergroot!

3. Je kunt overal werken waar je maar wilt

Omdat je als freelancer minder snel te maken hebt met langdurige contractuele verplichtingen met een bedrijf of supervisor, heb je meer vrijheid om te wonen en te werken waar je maar wilt. U kunt van overal werken, helemaal omdat veel zelfstandige arbeid vooral online wordt verricht. Dit is een geweldige kans voor de aspirerende digitale nomad; je kunt van overal ter wereld werken met klanten over de hele wereld!

Wil je kennismaken met de voordelen van eigen baas zijn? Ga aan de slag als freelancer bij StaffYou voor goed betaalde klussen in diverse sectoren. Dit is de perfecte manier om naast je studie of ander werk een goed zakcentje te verdienen!