In de afgelopen jaren zijn we steeds vaker van mobiel parkeren gebruik gaan maken. Het lijkt dan ook een zeer gemakkelijk alternatief te zijn. Parkeren in Rotterdam of een andere grote stad? Geen probleem! Je kijkt op de app en je ziet direct waar je moet zijn. Bovendien hoef je ook nooit meer lang te wachten voor een betaalautomaat. Snel erin en snel eruit. Dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch. Maar hoe werkt zo’n applicatie nu precies? En wat zijn de voordelen?

Voor alle smartphones beschikbaar

Bereikbaarheid is goud waard in onze huidige samenleving. We staan constant met elkaar in verbinding. Bijna iedereen beschikt vandaag de dag dan ook wel over een smartphone. De meeste parkeerapps kunnen dan ook op iedere smartphone worden geïnstalleerd. Ongeacht het besturingssysteem. Parkeerapps zijn beschikbaar voor zowel iPhones als Android-smartphones.

Er zijn heel veel verschillende parkeerapps beschikbaar. Globaal bieden ze dezelfde mogelijkheden. Sommige apps bieden echter nét wat meer dan andere. Daarom is het wel goed om eens te vergelijken of de ervaringen van gebruikers te lezen.

Wat doet een parkeerapp?

Met behulp van de parkeerapp zie je direct welke parkeermogelijkheden er in de buurt zijn. Het is hierbij wel belangrijk dat je je locatie deelt met je smartphone. Hier moet je toestemming voor geven bij het openen van de app. Zo ziet de app precies waar je bent en welke mogelijkheden er in de buurt zijn. Bij sommige apps is het vervolgens zelfs mogelijk om te zien of een garage vol is of niet. Heel handig. Zeker op drukke dagen. Zo rij je niet zonder nadenken een grote file in en kom je voor een dichte deur te staan, maar kan je al direct op zoek gaan naar een alternatief.

Er zijn ook apps waarmee je kunt parkeren op straat. Zo hoef je dus nooit meer een betaalautomaat op te zoeken. Handig als je in een stad of dorp woont waar bij veel plekken betaald parkeren geldt. Je zet de app eenvoudig aan en je hoeft verder niets te doen.

Tips bij het gebruik van een parkeerapp

Nog nooit eerder gebruik gemaakt van een parkeerapp? Dan zijn er enkele dingen waar je rekening mee moet houden.

Zorg er in elk geval altijd voor dat je bij het weggaan nog even controleert of het afmelden van de parkeeractie is gelukt. Anders betaal je veel langer door dan nodig is. Je kunt dit eenvoudig in de zoekgeschiedenis opzoeken.

Wist je dat je bij de meeste parkeerapps ook in staat bent om een favoriete garage of parkeerzone op te geven? Op die manier kun je heel eenvoudig in het vervolg de juiste garage of locatie selecteren. Zo voorkom je ook dat je de verkeerde plek aanklikt en daardoor jezelf alsnog op boetes jaagt.