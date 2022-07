Als je de jaloezie van gasten thuis wilt opwekken dan gaat er niets boven elektrische jaloezieën. Of in plaats van jaloezie waarschijnlijk eerder waardering, interesse én de vraag in welke winkel je de raamdecoratie hebt gekocht. Het lijkt haast op een verhaal van de underdog die vergeten is en weer een complete comeback maakt. Wat maakt elektrische jaloezieën eigenlijk zo populair?

1. De beste controle over het licht

In plaats van schuiven of rollen kun je de dunne stroken kantelen. Dit maakt jaloezieën bijzonder en uniek. Vooruit, met lamellen kun je een dergelijk effect bereiken maar de horizontale uitvoering werkt toch nét iets beter wat ons betreft. Donker, licht en alles wat ertussen zit zonder de gehele jaloezie naar boven te trekken. Een klein stukje draaien transformeert de lichtinval in de ruimte. Met elektrische jaloezieën profiteer je optimaal van de mogelijkheden omdat je niet eens naar het venster hoeft te lopen. Zit je voor de televisie en wil je het licht een tikkie anders laten vallen in huis? Met een draai aan de schijf op de afstandsbediening regel je het.

2. Privacy wanneer jij dat wilt

De oorsprong van jaloezieën komt uit Perzië waar dames in harems gescheiden werden van gasten. Door schermen te plaatsen met gekantelde latten konden mensen niet zomaar de beeldschone dames aanschouwen. Nu zijn elektrische jaloezieën ideaal om privacy in huis te creëren zonder de ruimte te verduisteren. Afhankelijk van de plaatsing kun je de latten naar beneden of juist naar boven draaien om inkijk tegen te gaan. Zelf kun je wel eenvoudig naar buiten kijken. De oorspronkelijke functie van de jaloezie is niet alleen behouden gebleven maar zelfs verbeterd dankzij de elektronische bediening.

3. Ze zien er mooier uit dan vroeger

Smaken verschillen maar de jaloezieën die je tegenwoordig kunt bestellen zien er prachtig uit. Zo kun je kiezen uit aluminum, dit is een hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk materiaal. Of ga voor bamboe wat het geheel een natuurlijke uitstraling geeft. Er zijn volop kleuren verkrijgbaar en de motor van een elektrische jaloezie wordt netjes weggewerkt. De stroomvoorziening is oplaadbaar, je hoeft dus niet het systeem op het lichtnet aan te sluiten met een kabel. Al deze kenmerken zorgen voor een type raamdecoratie dan iedere kamer een make-over zal geven.

4. De bediening werkt perfect

Poweredblinds raamdecoratie is met name bijzonder vanwege de bediening. Met een afstandsbediening, app of zelfs met je stem kun je de elektrische jaloezieën openen of sluiten. Dit is mogelijk dankzij de smart home toepassingen van Somfy. Dit merk levert de technologie achter de trendy raamdecoratie. Alles over Somfy kun je op de website vinden. Je zult mogelijkheden ontdekken die je niet voor mogelijk had gehouden.

Als je meerdere gordijnen in huis hebt hangen met een elektrisch systeem dan kun je bijvoorbeeld ook de raamdecoratie aan de zuidzijde sluiten als de zon fel schijnt overdag. Of sluit de elektrische jaloezieën in de kinderkamer vanuit de keuken als het tijd wordt om naar bed te gaan. Je kunt verder koppelingen maken met de verlichting, thermostaat of luidsprekers en nog veel meer. Door voorkeuze programma’s in te stellen kun je de woning automatiseren aan eigen voorkeur. Uiteraard kun je altijd via de afstandsbediening het systeem bedienen, je bent niet verplicht om je gehele woning ‘smart’ te maken.