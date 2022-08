ADVERTORIAL - Communicatie is binnen elke organisatie van groot belang. Nu steeds meer mensen ervoor kiezen om geheel of gedeeltelijk vanuit huis – of een andere locatie – te gaan werken, zien de collega’s onderling elkaar steeds minder vaak.

Om toch steeds goed op de hoogte te blijven, is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan de communicatie. Een periodieke nieuwsbrief is handig voor het doorgeven van allerlei nieuwtjes, maar voor het rechtstreekse contact met je naaste collega’s over de dagelijkse gang van zaken is de telefoon toch nog altijd het handigste. Even bellen om iets te vragen voorkomt vaak veel misverstanden en problemen.

Elkaar snel kunnen bereiken

Een probleem in de telefonische communicatie is veelal dat je tegenwoordig niet meer precies weet waar iemand zit en wanneer iemand werkt. Als je elke dag op kantoor bent, kom je elkaar tegen in de gang en weet je dus van elkaar dat je aanwezig bent. Maar op grotere afstand mis je die praktische informatie en moet je dus maar afwachten of iemand te bereiken is. Bovendien kiezen steeds meer werkgevers er op grond van de privacyregels voor om geen telefoonnummers van werknemers meer onderling uit te wisselen. In dergelijke situatie kan bellen via Microsoft Teams een uitstekende oplossing zijn. Veel bedrijven hebben Microsoft Teams al in gebruik. Ze gebruiken de applicatie bijvoorbeeld om met elkaar te chatten of om een online vergadering te organiseren. Maar de mogelijkheden zijn groter dan dat. Door de integratie van VoIP en Microsoft Teams tover je jouw Teams-applicatie om in een zakelijke telefoon met al je collega’s letterlijk binnen handbereik.

Bellen vanuit Teams

Je hebt de gewone belapplicatie eigenlijk helemaal niet meer nodig. Microsoft Teams fungeert als je zakelijke telefoon en daarbij maakt het niet uit of je die applicatie op je desktop computer draait of op je smartphone. Het concept van zakelijk bellen via de cloud is bij veel bedrijven al jaren ingeburgerd. Dit is het proces dat onder de noemer VoIP bekend staat, voluit Voice over IP. Waar vroeger al het telefoonverkeer via het traditionele telefoonnetwerk (koperdraden) verliep, gaat het in dit geval via het internet en bel je dus altijd en overal vanaf hetzelfde nummer, omdat je de verbinding via het internet maakt. Nu daar ook een naadloze integratie met Microsoft Team aan gekoppeld kan worden, zijn de mogelijkheden letterlijk en figuurlijk onbegrensd.

Nummerplan

Eén van de aantrekkelijke voordelen van deze combinatie is dat je er een zogenoemd nummerplan in kunt opzetten. In dat nummerplan stel je in wanneer je wel en niet bereikbaar wilt zijn op jouw zakelijke nummer. Werk je alleen op maandag, dinsdag en woensdag? Dan kun je ervoor zorgen dat bellers de rest van de week niet doorgeschakeld worden naar jouw nummer. Tegelijk ben jij zelf wel in staat om alle functies van Microsoft Teams te blijven benutten wanneer jij dat wilt. Bedenk jij je dus opeens op je vrije dag dat je iets vergeten bent en wil je dat even snel regelen? Geen probleem!