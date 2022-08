NS start vandaag met het werven van deelnemers voor een proef waarmee treinreizigers contactloos kunnen in- en uitchecken met hun betaalpas of creditcard bij alle stations in Nederland waar NS rijdt. Dit kan ook met de digitale betaalpas op een mobiele telefoon of smartwatch.

NS wil hiermee treinreizen nog makkelijker en flexibeler maken. Aan de proef kan een beperkte groep reizigers deelnemen. “Met deze proef wordt in- en uitchecken voor de trein net zo makkelijk en snel als een contactloze betaling voor je boodschappen”, vertelt Ivo Steffens, directeur commercie bij NS. “Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar kunt direct inchecken en snel je trein halen. Het draait om gemak. Ook als je geen abonnement hebt, kun je zo zonder extra stap gebruikmaken van de trein.”

Reizen met betaalpas is straks een aanvulling op reizen met de OV-chipkaart of een (online) ticket. Steffens: “We willen reizigers hiermee een extra keuze bieden om nog gemakkelijker met de trein te reizen.”

Hoe werkt het

NS gaat in de periode van 15 t/m 22 augustus op zes stations reizigers uitnodigen om met de proef mee te doen. Het gaat om de stations Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, ’s-Hertogenbosch en Delft. Tussen 10.00 uur en 19.00 uur staan hier teams klaar om reizigers te ontvangen, hun vragen te beantwoorden en hen aan te melden voor de proef. Reizigers kunnen zich alleen op deze locaties aanmelden. Vanaf 29 augustus kunnen deze reizigers op alle NS-trajecten in het land reizen door in- en uit te checken met hun contactloze betaalpas of creditcard.

Om dit mogelijk te maken zijn alle palen en poorten voorzien van nieuwe kaartlezers, met afbeelding van een OV-chipkaart én het contactloze betaallogo. Deelnemers reizen zonder korting of abonnement. Zij betalen voor een tweede klas-vervoerbewijs, maar mogen als dank voor deelname tot 1 november zonder bijbetaling in de eerste klas reizen. De proef geldt alleen voor het maken van treinreizen. Andere diensten zoals het huren van een OV-fiets of toegang tot een P+R terrein kunnen niet met een betaalpas.

Doel van de proef

De proef is een vervolg op een eerdere kleinschalige proef in 2019. Een beperkte groep treinreizigers kon toen in- en uitchecken met betaalpas op het traject Leiden - Den Haag. Met deze nieuwe proef testen NS het reizen met betaalpas op alle NS-stations met een grotere groep treinreizigers. De proef is bedoeld om inzicht te krijgen in ervaringen van reizigers. NS heeft de intentie om na de proef deze nieuwe manier van reizen mogelijk te maken voor alle treinreizigers die zonder korting of abonnement toch gemakkelijk zonder extra stap willen reizen.

Het in- en uitchecken met contactloze betaalpas of creditcard bij NS is onderdeel van het landelijke innovatieprogramma OVpay waarin OV-bedrijven, Translink, de OV-autoriteiten en banken samenwerken.