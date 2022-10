AMS-IX is een van de grootste Internetknooppunten ter wereld. Internetbedrijven over de hele wereld zijn aangesloten op het knooppunt om via AMS-IX hun Internetverkeer uit te wisselen met andere netwerken. Zeer grote hoeveelheden Internetverkeer worden er zo op het platform verwerkt.

Afgelopen zondagavond werd een nieuwe mijlpaal bereikt door meer dan 11 Terabit per seconde aan verkeer te verwerken. Dat staat omgerekend gelijk aan de gelijktijdige streaming van bijna 6 miljoen TikTok-video’s per seconde. Of aan het gelijktijdig streamen van 2,2 miljoen HD-video’s (1080p).

De nieuwe verkeerspiek is met name een gevolg van de groei van het platform in Amsterdam. Veel netwerken hebben de afgelopen maanden hun poortcapaciteit opgewaardeerd om meer Internetverkeer uit te kunnen wisselen op de Internet Exchange. Daarnaast spelen ook de seizoenen en het tijdstip een rol. Koud herfstweer en vrije tijd op zondag zorgen ervoor dat mensen veel tijd binnenshuis en op Internet spenderen.

AMS-IX was al enige tijd dicht bij de verkeerspiek van 11 Tbit per seconde. Dit jaar werd in januari al de 10,9 Tbit per seconde gehaald. De lente en het einde van diverse lockdownmaatregelen heeft er toen waarschijnlijk toe geleid dat het toch nog even duurde eer het nieuwe Internetrecord gevestigd werd. Internetverbruik wereldwijd groeit al jaren met zo’n twintig procent op jaarbasis. Tijdens de pandemie lag de Internetgroei jaarlijks zelfs op veertig procent.