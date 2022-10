ADVERTORIAL - Een professionele presentatie kunnen maken is van groot belang in veel professionele omgevingen. Een professionele presentatie geeft namelijk ook mee wat jij wilt uitstralen, daarom is een goede presentatie ook zo essentieel.

Mede daarom hebben alle goede presentaties ook een aantal overeenkomsten. Of je deze nou zelf maakt of de hulp van een PowerPoint-bureau met experts inschakelt. Wij gaan je in dit blog precies uitleggen hoe jij een professionele PowerPoint kunt maken en je vertellen wat een PowerPoint nou eigenlijk goed maakt. Zo kun jij zelf aan de slag gaan en met onze tips zelf een duidelijke en professionele presentatie en elkaar zetten.

Houdt het kort en duidelijk

Wellicht ten overvloede, maar veel mensen denken dat ze zo veel mogelijk informatie en slides in een presentatie moeten stoppen om de boodschap over te brengen. Niets is echter minder waar. De PowerPoint presentatie moet jouw verhaal namelijk kracht bijzetten, en niet andersom. Beperk daarom zoveel mogelijk het aantal slides en de tekst in de PowerPoint. Teveel tekst zal namelijk alleen maar afleiden van jou en je verhaal, dat is niet wat je wilt. Je wilt vooral dat de presentatie jou ondersteunt. Visuele aspecten dragen hier het meest aan bij. Bedenk dus vooral hoe je informatie visueel in beeld kunt brengen.

Zorg voor een eenduidige en professionele look

Waar je ook voor presenteert een eenduidige en rustige presentatie is altijd belangrijk. Hiervoor geldt dat alle slides op elkaar aansluiten en gebruik maken van hetzelfde thema. Je kunt hiervoor een PowerPoint template laten maken of zelf elk slide dezelfde kleuren, stijl en vormen geven. Vooral voor bedrijven is het echter aan te raden gebruik te maken van dezelfde kenmerkende templates die het publiek herkent. Zo creëer je een eenduidige en professionele look voor je bedrijf die ook blijft hangen bij het publiek. Tevens creëer je hiermee rust en leid je de concentratie niet te veel af van je verhaal, waar jij weer baat bij hebt.

Één boodschap per slide hanteren

Een andere fout die veel mensen maken is het willen verdelen van meerdere boodschappen over één slide, dit maakt het voor je publiek echter lastig te volgen. Beperk je dus tot slecht één onderwerp, één boodschap of één uitgangspunt per slide. Zo zorg je ervoor dat je de focus duidelijk bij dit onderwerp houdt. Bovendien houdt je het voor het publiek overzichtelijk wanneer je één onderwerp per slide behandelt zo kunnen zij hun focus daar ook makkelijker bijhouden. Verder brengt het direct structuur aan in je verhaal, waarmee je dus twee vliegen in 1 klap slaat.

Zorg voor de juiste beelden en/of afbeeldingen

Afbeeldingen en andere visuele aspecten van een presentatie zijn essentieel. Echter alleen wanneer dit ook echt wat toevoegt. Voeg dus geen afbeeldingen toe wanneer je per se een plaatje in je presentatie wilt verwerken. Voeg dit enkel toe wanneer het wat toevoegt en je verhaal kan verduidelijken. Soms kan een afbeelding echter ook wat luchtigheid in een presentatie brengen, ook dit is belangrijk om je publiek erbij te houden. Zorg er echter wel altijd voor dat je beeldmateriaal van hoge kwaliteit gebruikt. Helemaal wanneer je gebruik maakt van video’s. Probeer verder origineel te zijn en hiermee de aandacht te trekken. Persoonlijk foto’s kunnen verder ook een goed idee zijn, als het niet té persoonlijk wordt.