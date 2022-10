Een man van 19 uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden, omdat hij digitaal zou hebben ingebroken bij een softwareleverancier die levert aan de zorg. Daarbij zijn tienduizenden documenten buitgemaakt die medische- of persoonsgegevens kunnen bevatten.

De politie is een onderzoek gestart na aangifte van het bedrijf. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de hack en de mogelijke verspreiding van buitgemaakte gegevens. De 19-jarige man is na verhoor heengezonden, hij blijft wel verdachte in de zaak.

Ook de woning van de verdachte is doorzocht, daarbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek naar de buitgemaakte data kan geruime tijd in beslag nemen. Of de gegevens verder verspreid of doorverkocht zijn is op dit moment niet met zekerheid te zeggen.

Hacken is als iemand binnendringt in andermans computer. Het is strafbaar als dit gebeurt zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens. Doel van de hacker is de computer overnemen of gegevens stelen of onbruikbaar maken.