Er is zoveel interesse in Linux, dat HCC als vereniging hier niet kan achterblijven. Daarom willen we de Interessegroep HCC!linux oprichten.

Al geruime tijd is er veel belangstelling voor Linux en zijn er veel mensen die Linux graag beter willen kennen en gebruiken. Dat komt mede doordat niet elke Windows-pc Windows 11 aankan. Die belangstelling zagen we ook tijdens de drukbezochte presentaties en workshops in het kader van het seizoensthema Linux Mint. Zo puilde op de Compufair de zaal uit tijdens de presentatie Linux Mint en kwamen er ook veel mensen naar deze presentaties tijdens de HCC!kennisdag. Een groep enthousiaste vrijwilligers wil nu doorpakken en de Interessegroep Linux oprichten.

HCC!linux

Deze nieuw te vormen Interessegroep wil op een laagdrempelige manier HCC-leden enthousiasmeren om Linux te leren en te gebruiken en ook niet-leden stimuleren om HCC-lid te worden. Momenteel zijn er op verschillende plekken in Nederland al Linux-werkgroepen en die willen we zoveel mogelijk laten samenwerken in een overkoepelende Interessegroep Linux.

Hoewel Linux nu nog onderdeel vormt van HCC!opensource, willen we als HCC dus doorpakken. Open source is natuurlijk veel meer dan alleen Linux alleen. Linux is een besturingssysteem. De software die erop draait, is veelal ook open source, maar lang niet altijd specifiek voor Linux. Er is allerlei systeemsoftware die wel specifiek voor Linux is, maar de meeste gebruikssoftware, zoals browsers, e-mailprogramma's en kantoorpakketten, is voor meerdere besturingssystemen beschikbaar, in het bijzonder ook Windows en macOS. HCC!opensource zal dus wel degelijk een eigen rol blijven spelen, terwijl HCC!linux zich op het besturingssysteem en de bijbehorende systeemsoftware zal richten.

Hetzelfde gebeurde eigenlijk ook bij de oprichting van HCC!android (deels open source): ook hier was veel belangstelling voor en dat was de reden om deze nieuwe Interessegroep te starten.

Aanmelden

Bij deze plaatsen wij de oproep om lid te worden van HCC!linux. Ben je HCC-lid, dan kost het eerste jaar je geen extra geld. Ook als je al lid bent van een andere Interessegroep, hoef je dus geen € 2,70 te betalen dat normaliter het bedrag is van een extra Interessegroep in 2022.

Stuur een mail naar met in de onderwerpregel ‘Lid HCC!linux’, vermeld in de mail je naam en lidmaatschapsnummer en HCC gaat de komende tijd hiermee aan de slag. Je ontvangt vanzelf bericht van ons over het lidmaatschap van HCC!linux.

Daarnaast hopen we dat er mensen zich aanmelden voor een functie als bestuurslid of vrijwilliger. Wil je deze taak op je nemen, stuur dan s.v.p. een mail naar met in de onderwerpregel ‘Vrijwilliger HCC!linux’ en wat je wil gaan doen. Wij nemen vervolgens contact met je op.

Meer Linux

Verder zal elk nummer van PC-Active in 2023 minimaal één Linux-artikel hebben en zal waarschijnlijk vanaf half september 2023 Linux weer een HCC-seizoensthema worden.