De ACM heeft aanbieders van doorschakeldiensten een brief gestuurd om hen op de nieuwe regels te wijzen. Die aanbieders moeten hun diensten aanpassen of kunnen hun nummers inleveren. De ACM gaat daar ook actief op controleren.

Mensen hebben het vaak niet door als ze via een betaalde doorschakeldienst zijn verbonden met een dienst die ze ook gratis kunnen bellen, zoals 0800-nummers van de Belastingtelefoon of de GGD. Wie zo’n nummer op internet googelt, wordt makkelijk op het verkeerde been gezet, doordat advertenties van betaalde doorschakeldiensten vaak bovenaan de zoekresultaten verschijnen.

Ook als de doorschakeldiensten aangeven welke kosten eraan verbonden zijn, hebben veel bellers niet door dat ze via een betaalde dienst bellen, zo is uit onderzoek gebleken. Omdat na het doorschakelen de belkosten tijdens het gesprek blijven oplopen – vaak rond een euro per minuut – kan de telefoonrekening onverwacht hoog uitkomen.

Doorschakelen via 0906-nummers verboden

Volgens de aangescherpte regels die vanaf 16 december ingaan, zijn doorschakeldiensten naar 0800-nummers (gratis informatienummers) straks verboden. Voor diensten met telefoonnummers die beginnen met 0900, 0906 en 0909 is doorschakelen tegen betaling in vrijwel alle andere vormen ook verboden.

Ook voor abonnee-informatienummers (nummers die beginnen met 18) worden de regels strenger, al blijft het wel toegestaan om via deze nummers tegen betaling door te schakelen (behalve naar 0800-nummers). Dat is onder meer omdat zulke diensten nuttig kunnen zijn voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het opzoeken van telefoonnummers op internet.

Toestemming

Daarnaast zijn er voor de zogeheten 18xy-nummers enkele aanvullende maatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat bellers niet doorhebben dat ze tegen betaling bellen via een doorschakeldienst. Zo moeten bellers voordat ze worden doorgeschakeld een voorgeschreven tekst over de betaalde dienst te horen krijgen. Ook moeten bellers expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor het doorschakelen geven. Geven ze geen toestemming, dan moet de verbinding direct worden verbroken. Verder gelden er strengere regels voor hoe de 18xy-diensten worden aangeboden en aangeprezen. Vanaf 16 december 2024 mag een gesprek via een 18xy-nummer maximaal 10 euro kosten.

Vanaf 16 december 2022 gaat de ACM bij alle actieve 0906-nummers en alle 18xy-nummers controleren of zij voldoen aan de nieuwe regels. Bij overtredingen kan de ACM een boete of een last onder dwangsom opleggen, of de toekenning van een telefoonnummer intrekken. Wie klachten heeft over doorschakeldiensten of abonnee-informatiediensten kan dit melden via ConsuWijzer.