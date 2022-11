Het convenant werd in 2008 voor het eerst ondertekend en heeft een looptijd van zeven jaar. Na iedere periode vindt er een evaluatie plaats, die de basis vormt voor de hernieuwing.

Uit de evaluatie van de afgelopen zeven jaar blijkt dat de continuïteit en de stabiliteit van het .nl-domein in de afgelopen zeven jaar niet in gevaar is geweest. De beschikbaarheid van de belangrijkste functie, de nameserverfunctie van het .nl-domein, was ook in die periode weer honderd procent. Deze functie zorgt ervoor dat internetgebruikers uitkomen bij de website die hoort bij de domeinnaam die ze invoeren in hun browser. Ook regelt deze verwijsfunctie dat e-mails gericht aan .nl-mailadressen op de juiste bestemming aankomen.

Betrouwbaarheid van .nl-domein van groot belang

Michiel Boots, Directeur-Generaal Economie en Digitalisering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Met 6,2 miljoen geregistreerde domeinnamen, is de continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein essentieel voor de Nederlandse maatschappij en economie. Dat belang van betrouwbare digitale systemen is in de afgelopen jaren alleen maar verder onderstreept. Daarom blijven de doelstellingen van het convenant overeind. Samen borgen we vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid dat het .nl-domein te allen tijde wereldwijd bereikbaar en beschikbaar is voor Nederlandse gebruikers en bedrijven. En zorgen we ervoor dat het .nl-domein verbonden blijft met Nederland.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Een optimaal functionerend .nl is in de eerste plaats natuurlijk de verantwoordelijkheid van SIDN,” zegt Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN, “We werken er daarom dag en nacht aan om het domein altijd werkend, veilig en stabiel te houden. En met succes: het Nederlandse internetdomein is een van de grootste en veiligste domeinen in de wereld. Juist omdat het belang van het domein zo groot is voor ons land, is het een geruststellende gedachte dat we ons in het geval van ernstige calamiteiten die het .nl-domein bedreigen gesteund weten door het ministerie.”