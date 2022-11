Advertorial - Het uitbesteden van de SEO bij een specialist is tegenwoordig een ware kunst. De eerste specialist is 300% duurder, de andere kent het verschil tussen crawlen en indexeren niet. Ralf van Veen legt uit.

"Het is allemaal niet zo makkelijk. Met een landschap dat wordt gedomineerd door “cowboys”, wordt het steeds moeilijker, een goede SEO-specialist inhuren. Niet ieder bedrijf is geboren met een inhouse SEO-specialist die het contact op zich neemt met het externe SEO-bureau. Dit artikel is geschreven voor de bedrijven die het zonder deze waardevolle specialist moeten doen en toch organisch willen winnen in Google.

Waarom zou je samenwerken met een SEO-specialist?

Samenwerken met een SEO-specialist kent veel voordelen ten opzichte van het zelf proberen te doen of dit inhouse halen. Ik begin bij het laatste.

Het inhouse halen van de SEO is eigenlijk alleen weggelegd voor de spelers die SEO écht serieus nemen. Denk aan grotere webshops of B2B bedrijven die grotendeels hun pipeline vullen met leads vanuit SEO/SEA.

Waarom is dit zo? De SEO inhouse halen is duurder dan een externe specialist erbij betrekken. Een specialist beschikt vaak over een groot netwerk voor de off-page SEO, heeft specialisten binnen ieder gebied van de SEO in dienst en tot slot een senior die voor een strategie zorgt.

In mijn ervaring zie ik teveel bedrijven die dit proberen op te lossen door één junior aan te nemen. Wat voor mij zelfs problematischer is, is de rol die de junior krijgt en het gebrek aan begeleiding binnen de organisatie. Als SEO-specialist ben je vaak bezig met abstracte zaken waar, wanneer je de enige in een organisatie bent én een junior, je niet tot geen gespecialiseerde begeleiding (of opleiding) in krijgt.

Een vergelijkbaar iets vindt plaats wanneer je de SEO zelf oppakt in de avonduurtjes. De basis gaat vaak nog wel, maar wanneer het aankomt op het opstellen van een strategie met de juiste prioriteiten, of wanneer het even “tegenzit” met de updates vanuit Google, wordt SEO al snel naar volgend jaar geschoven. Hoe waardevol is een half jaar vertraging in het bereiken van de doelstelling op het gebied van SEO voor jouw organisatie?

Hoe maak ik een eerste selectie?

Ik zou de eerste selectie altijd op twee manieren maken. De eerste is makkelijk, zoek in Google en bekijk de eigen posities van de SEO-specialist (in Nederland) in kwestie. Van tijd tot tijd zie ik nog eens oproepen op LinkedIn van marketing managers die naarstig zoeken naar een SEO-specialist. Open Google en je ziet in één oogopslag hoe ze er zelf voorstaan.

Een tweede is (deze vind ik zelf iets minder, gezien je het bewijs mist dat ze zelf hoog in Google staan), vraag in je netwerk aan bedrijven van hetzelfde formaat naar hoe ze dit hebben opgelost. Het komt voor dat SEO-specialisten een voorkeur hebben voor het formaat bedrijf waarvoor ze werken. Ben je dus een eenmanszaak? Vraag het aan andere eenmanszaken en ga niet bij het grootste SEO-bureau op de deur kloppen (mits je budget hierbij past).

Waar moet ik op letten?

Ik adviseer om er voor de eerste selectie 3-4 uit te pakken waar je een goed gevoel bij hebt, die relevante referenties hebben en die zelf hoog staan in Google. De selectie van deze grootte is van belang omdat offertes voor SEO ver uit elkaar kunnen liggen. Zowel op het gebied van aanpak als uiteindelijke budget kan het veel schelen.

Wat betreft de referenties, zorg ervoor dat je daadwerkelijk ziet waar de referenties vandaan komen (Trustpilot of een ander platform) en niet alleen op de website staan geschreven. SEO is een markt van de cowboys, zorg er dus voor dat je alles met autoriteit gebruikt.

Dit gezegd hebbende: het belangrijkste is het gevoel dat je eraan overhoudt. Bij het eerste gesprek adviseer ik om een persoon met een redelijke inhoudelijke kennis mee te nemen die de vragen stelt en de antwoorden toetst. Dit is de enige manier om het kennisniveau van de specialist te peilen.

Tot slot

Een duurzame samenwerking opzoeken met een SEO-specialist is niet zo makkelijk als het lijkt, maar het is ‘t waard als het goed wordt gedaan. Met name een duurzame partnership levert op de lange termijn veel op.

Wanneer je op zoek bent naar een SEO-specialist, doe dit ten eerste in Google, en luister naar je gevoel. Je moet immers nog lang met de specialist samenwerken."





Over Ralf van Veen - SEO-specialist

Sinds begin 2012 staat mijn professionele leven in het teken van SEO. In deze periode heb ik rollen vervuld als SEO-specialist bij marketing bureau, interim lead SEO bij een webshop en internationaal SEO-specialist bij Acrylic One (gericht op Azië en Europa).

7 jaar geleden begon ik als SEO-freelancer. Vanaf dit moment help ik voornamelijk het MKB met hogere organische posities in Google.

De meeste impact maak ik wanneer een bedrijf de volledige SEO bij mij uitbesteedt. Bij een groot deel van mijn samenwerkingen werk ik nauw samen met de marketing manager.

Wil je meer over mij lezen? Bekijk dan eens mijn website.