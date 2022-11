WhatsApp krijgt binnenkort de functie om berichten naar jezelf te sturen. De functie was al aanwezig in een bètaversie van WhatsApp maar zal nu de komende weken worden uitgerold over de nieuwste reguliere versie.

Het idee achter het naar jezelf berichten sturen, is een digitaal notitieblok. Overigens is WhatsApp daar niet de eerste mee, want het zit al in concurrerende apps. Zo noemt Signal het een 'Notitie aan mezelf', bij Telegram heet het 'Bewaarde berichten'. In de komende weken wordt de functie uitgerold voor alle gebruikers van WhatsApp op iPhone en Android.

Het was overigens al mogelijk om berichten naar jezelf te sturen, maar daarvoor moest je een omweg bewandelen. Je kon bijvoorbeeld een WhatsApp-groep aanmaken met jezelf als enige lid van die groep.