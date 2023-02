Aan het eind van het jaar rolt in Keulen het eerste volledig elektrische volumemodel van Ford in Europa van de band. Ford past ter voorbereiding niet alleen de productiefaciliteiten aan voor het Cologne Electrification Center, het bedrijf maakt ook productieprocessen nog efficiënter en duurzamer.

De nieuwste innovatie is de opening van een nieuw 3D‑printcentrum. Hier produceren 12 geavanceerde 3D‑printers allerlei kunststof en metalen onderdelen. Het gaat daarbij om onderdelen van maar een paar centimeter lang en 30 gram zwaar, tot onderdelen van 2,4 meter lang, 1,2 meter breed en 1 meter hoog met een gewicht van 15 kilo, die worden geproduceerd door de grootste 3D printer van het centrum.

“We maken hier voornamelijk gereedschappen en houders voor onze fabricageafdelingen”, zegt Nurah Al-Haj-Mustafa, Ford-ingenieur voor 3D-printen. “Elk onderdeel kan compleet uniek zijn. Maar de kwaliteit en de eigenschappen van elke print zijn hetzelfde.” Het gaat bijvoorbeeld om meetinstrumenten voor het controleren van afmetingen, sjablonen voor het aanbrengen van het Ford-logo en in de toekomst ook enorme grijpconstructies als hulpstukken voor robots bij de carrosseriebouw. Ook onderdelen voor pilot- en in kleine serie geproduceerde auto’s kunnen worden geprint in het nieuwe 3D-printcentrum.

3D-printen is niet alleen flexibel, maar kan ook tijd en geld besparen bij kleine hoeveelheden: tot wel 80 procent vergeleken met het conventionele spuitgietproces. Vooral het maken van de benodigde mal is erg ingewikkeld. Er zit ook een duurzaamheidsaspect aan: voor 3D-printen is aanzienlijk minder materiaal nodig, en korrelresten kunnen opnieuw worden gebruikt. Het team Manufacturing and Materials bij het Ford Research and Innovation Center in Aken werkt momenteel aan een pilotproject voor het recyclen van het granulaat dat wordt gebruikt voor 3D-printen.

Het 3D-printproces wordt al lang toegepast bij Ford in Keulen. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen de ingenieurs van het ontwikkelingscentrum in Merkenich met het 3D-printen van onderdelen voor testvoertuigen een prototypes.