Zoals eerder al is aangekondigd in PC-Active editie 327 (p. 87-89) zal HCC binnenkort van e-mailplatform wijzigen. Dit heeft een aantal gevolgen voor het uiterlijk van HCC-net webmail en de mailinstellingen voor je HCC-net e-mailadres mits je gebruikmaakt van een mailprogramma of mailapp (Outlook, Thunderbird, Applemail etc.) Deze migratie van HCC-net e-mailadressen zal in fases worden gedaan vanaf 19 februari 2023.

Wanneer je vanaf die datum voor het eerst inlogt op je web-mail kan het zijn dat deze helemaal leeg is. Nadat je bent ingelogd zal er door middel van een automatisch script (wat we van tevoren hebben ingesteld) je inbox langzaam worden gevuld en overgezet van het oude naar het nieuwe platform. Hier hoef je zelf niets voor te doen. Dit script wordt namelijk gestart voor de eerste keer dat je inlogt via webmail dan wel connectie maakt met HCC-net middels je mailprogramma. Er gaat geen mail verloren. Wel kunnen er storingen optreden tot 24 februari a.s.

Nieuw platform met nieuw uiterlijk HCC-net webmail

Vanaf 24-02-2023 zal je HCC-net e-mailadres bereikbaar zijn vanaf het nieuwe mailplatform en zullen gebruikers van HCC-net webmail een ander uiterlijk zien, vergelijkbaar met onderstaand voorbeeld:

Geforwarde HCC-net e-mailadressen

Wanneer je een forward ingesteld hebt voor je HCC-net e-mailadres, wijzigt er niets en hoef je ook niets aan te passen. De forward wordt automatisch overgezet naar het nieuwe mailplatform.

Nieuwe mailinstellingen bij het gebruik van een mailprogramma

In het tabel hieronder staan de nieuwe wijzigingen voor de technische specificaties van de mailinstellingen in het rood aangegeven. De informatie in het blauw is wat het voorheen was. De informatie die in het zwart wordt aangegeven is ongewijzigd.

Out of Office

Stel je een out of office in dan zal er maar 1 melding per ontvanger worden verstuurd per week. Stuurt iemand je dus 10 berichten dan zal deze persoon maar 1 melding ontvangen per week.

2FA

Indien je twee-factor-authenticatie hebt ingesteld, zul je deze opnieuw in moeten stellen nadat de migratie is voltooid.

Adresboek

Je contacten worden automatisch meegenomen naar het nieuwe platform, maar het kan nooit kwaad om een back-up te maken.

Spam

Voorheen werden spamberichten direct tegengehouden en gefilterd en kon je deze niet zelf bekijken in een aparte SPAM-map. Na de mailmigratie kun je deze voortaan in webmail bekijken in de map ongewenste mail. Alles wat in deze map staat wordt automatisch na 31 dagen verwijderd. Indien een mail zowel een virus als spam bevat, wordt deze wel direct verwijderd.

Wel is het nieuwe spamfilter in leerfase en kan het zijn dat er in het begin meer spam in de map verschijnt of in de inbox. Mocht je hier veel last van hebben, meldt dit dan direct via

hcc.nl wordt vernieuwd

Als aftrap voor de mailmigratie wordt hcc.nl in een nieuw jasje gestoken. Dit zul je in de loop van de komende weken zien.