(Advertorial) In de afgelopen jaren is het aanbod aan online studies, cursussen en trainingen sterk toegenomen. De één kiest voor een opleiding bij een erkend Nederlands opleidingsinstituut; de ander gaat voor een training via een internationaal online platform.

Groot voordeel van deze online studies is de mogelijkheid deze in je eigen tijd en naast een bestaande baan te volgen. Nadeel is dat online studeren niet altijd een optie is. Waar technische opleidingen en trainingen online kunnen worden aangeboden, geldt dat bijvoorbeeld niet voor een opleiding hotel management. Hier zullen studenten ervaring op moeten doen in de praktijk; binnen een hotel of bijvoorbeeld restaurant, wanneer het aankomt op hospitality.

Opleiding op locatie in deeltijd volgen

Er zijn meer opleidingen die uitsluitend klassikaal en op locatie kunnen worden gegeven. Dit betekent niet dat deze opleidingen standaard voltijd worden aangeboden. Ook hierbij is het mogelijk een opleiding naast een bestaande baan te volgen, om jezelf zo langzaam om te scholen naar je nieuwe beroep. Een voorbeeld van de mogelijkheden die je hebt is de Pabo deeltijd volgen. Je schoolt je hierbij om tot leraar basisonderwijs, waarbij net als in het geval van de opleiding hotel management, ervaring opdoen in de praktijk essentieel is. Je wilt al een keer voor de klas hebben gestaan, voordat je het straks daadwerkelijk je baan is.

Bekostiging van een omscholingstraject

Wanneer je een omscholingstraject overweegt, of dit nu fysiek of digitaal is, zijn er verschillende mogelijkheden om dit te bekostigen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het STAP-budget, wat vanuit de overheid aangeboden wordt. Met dit budget kun je aanspraak maken op een vergoeding van maximaal 1.000 euro. Je kunt dit budget uitsluitend besteden bij een erkend opleidingsinstituut. Op de website van de overheid lees je daar meer over. Het is een unieke kans om je kennis uit te breiden of van een update te voorzien.

Voordelen van klassikale lessen in plaats van online cursussen

Het is niet per definitie verstandig om voor een online cursus of opleiding te kiezen, los van de voordelen die het je mogelijk biedt. Denk bijvoorbeeld aan de interactie tussen studenten en met de docent, die vaak gemist wordt online. Die interactie is er in het fysieke klaslokaal wel! Daarbij bieden klassikale lessen op locatie je de mogelijkheid je professionele netwerk uit te breiden. Contacten waar je later in je carrière wat aan kunt hebben. Niet onbelangrijk, online mis je de gezelligheid in het klaslokaal.