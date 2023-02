(Advertorial) Eigenlijk wil iedereen wel vitaal en energiek zijn. Maar vaak is het lastig om te hieraan te werken. De waan van de dag, drukte thuis of op het werk, geen zin… OHRA helpt je hierbij.

Met verschillende diensten die jij naar eigen keuze kunt inzetten. Waaronder ook een aantal handige eHealth diensten. Altijd en overal te gebruiken, passend bij jouw persoonlijke situatie en behoeften. En je persoonlijke doelen. Want die zijn voor iedereen anders. Misschien wil je écht meters maken met jouw vitaliteit. Of gaat het bij jou gewoon zijn gangetje maar zijn er wel wat puntjes waar je aan zou willen schaven. Gelukkig profiteer je bij OHRA ook van je zorgverzekering als je niet ziek bent.

Praktische online zorg (eHealth)

Bij OHRA profiteer je van verschillende online zorg:





• SkinVision app: Verdacht plekje op je huid? Check het met de app en weet direct waar je aan toe bent.

• Vraag de dokter app: chat direct met een verpleegkundige, wanneer het jou uitkomt.

• Online GGZ: Sneller geholpen in je eigen, vertrouwde omgeving. Vergoed vanuit je basisverzekering.

OHRA Gezond: ook profijt van je zorgverzekering als je níet ziek bent

Als collectief verzekerde via HCC, krijg je bij OHRA het pakket OHRA Gezond standaard bij je basisverzekering. Hiermee krijg je bovenop de standaard online zorg oplossingen nog meer Vitaliteitsdiensten. Zo heb je óók profijt van je zorgverzekering als je níet ziek bent:





• Persoonlijke gezondheidscheck t.w.v. € 62,50:

inclusief vingerprik voor suiker en cholesterol. Je krijgt inzicht in eventuele risico’s en spoort mogelijke problemen vroeg op.

• Welly, de well-being app t.w.v. € 75,-

een totaalprogramma gericht op Body, Mind en Food. Met de well-being scan zie je direct die gebieden waar voor jou winst te behalen valt. Met een persoonlijk trainingsprogramma verbeter jij vervolgens in slechts 14 minuutjes per dag je vitaliteit. Mét een persoonlijke coach.

• Online geldplannen:

Zeker in deze tijd is het handig om te weten hoe je zo optimaal mogelijk met je geld kunt omgaan. Snel een overzicht van je (nieuwe) uitgaven geeft rust en kan betalingsachterstanden voorkomen. De online geldplannen van het Nibud helpen je daarbij. Er is een geldplan voor allerhande situaties.

• Mantelzorgmakelaar:

De OHRA Mantelzorgmakelaar ondersteunt jou als mantelzorger om hulp te organiseren. Standaard bij je basisverzekering: je hoeft er dus geen aanvullende verzekering voor af te sluiten.

En ken je de OHRA Zorg Assistent al? Deze leidt je door het doolhof van wetten, regels en instanties. Je weet precies op welke zorg je recht hebt, waar je het regelt en wat het kost. Zorg. Gevonden. Geregeld. En: iedereen kan gebruik maken van de OHRA Zorg Assistent: verzekerd of niet!

Haal jij ook uit je zorgverzekering wat erin zit?

Dan zit je met OHRA in no time goed, beter bést in je vel!

Tip!

Wist je dat je als lid van HCC ook je schadeverzekeringen collectief afsluit?

En dat je dan in veel gevallen profiteert van een korting op je premie?