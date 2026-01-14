De opkomst van pornografische deepfakes: hoe één man, AI en juridische leegtes samenkomen

Toen recent het nieuws naar buiten kwam dat een 73-jarige Nederlander thuis in zijn eentje tientallen expliciete video’s van bekende Nederlanders had gemaakt en verspreid, stond een maatschappelijk probleem in de spotlight. Het ging niet om klassieke nepnieuwsfilmpjes of grappige gezichtswap-apps, maar om pornografische deepfakes. Deze zaak illustreert hoe relatief eenvoudig het tegenwoordig is om iemands identiteit zonder toestemming te gebruiken. Want hoe moeilijk is het eigenlijk?

Een deepfake is een video, afbeelding of audiofragment waarin iemands gezicht of stem kunstmatig wordt gemanipuleerd of volledig gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Het doel is altijd hetzelfde: iemand laten lijken alsof hij of zij iets doet of zegt wat in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden. Bij pornografische deepfakes wordt het gezicht van een bekende persoon op het lichaam van een pornoacteur geplaatst, waardoor het lijkt alsof die persoon daadwerkelijk in de video acteert. Het is een vorm van digitaal misbruik die in de afgelopen jaren explosief is gegroeid.

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De bij dit artikel gebruikte foto is gemaakt met AI. Bepaalde AI’s zijn strakker afgesteld dan andere. Waar de ene AI weigerde om een fotorealistische afbeelding van met zand spelende kinderen op druk tropisch strand te maken, had een andere AI er geen moeite mee.