Klantgegevens Odido op het darkweb: dit zijn de risico’s en dit kun jij nu doen

27 februari 2026, Marco Mekenkamp

Miljoenen klantgegevens van telecomprovider Odido zijn na een cyberaanval op het darkweb verschenen. Daarmee is het incident niet langer alleen een technisch probleem voor het bedrijf, maar een concreet risico voor consumenten. Wat betekent dit voor (oud-)klanten? Welke gevaren dreigen er nu de data openbaar circuleren? En vooral: wat moet je als (oud-)klant doen?

De Nederlandse telecomprovider Odido is recent getroffen door een grootschalige cyberaanval. Daarbij zijn persoonsgegevens buitgemaakt door een criminele groepering die zich online presenteert als ShinyHunters. Nadat de losgeldeis niet werd ingewilligd, is een deel van de gestolen gegevens op het darkweb gepubliceerd. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart en ook de Autoriteit Persoonsgegevens kijkt mee.

Wat er precies is buitgemaakt verschilt per bron, maar het gaat in elk geval om persoonlijke klantinformatie zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen aanvullende administratieve gegevens. Daarmee is het lek vooral een risico op identiteitsmisbruik en geraffineerde fraude.

Van datalek naar concreet gevaar

Zolang gegevens in handen zijn van hackers maar nog niet openbaar zijn gemaakt, is het risico vooral theoretisch. Nu delen van de database op het darkweb circuleren, verandert dat. Criminelen kunnen deze gegevens combineren met andere gelekte datasets om profielen van slachtoffers samen te stellen.

Dat maakt gerichte phishing eenvoudiger. Een e-mail waarin jouw naam, adres en telefoonnummer correct vermeld staan, wekt vertrouwen. Een sms die verwijst naar een bestaand abonnement of een echte factuurdatum oogt geloofwaardig. Fraudeurs gebruiken juist die precisie om mensen over te halen op een link te klikken, inloggegevens af te staan of een betaling te doen.

Een ander risico is zogeheten identiteitsfraude. Met voldoende persoonsgegevens kunnen criminelen proberen accounts te openen, bestellingen te plaatsen of zich telefonisch voor te doen als het slachtoffer bij een klantenservice. Hoe completer de gelekte dataset, hoe groter dat risico.

Ook kan het lek op langere termijn gevolgen hebben. Gegevens verdwijnen zelden van het darkweb. Ze worden verhandeld, doorverkocht en soms pas maanden of jaren later misbruikt.

Wat kun jij als HCC-lid nu doen?

Wie klant is of was bij Odido doet er verstandig aan uit te gaan van het scenario dat zijn of haar gegevens mogelijk in omloop zijn. Dat betekent niet dat er automatisch misbruik plaatsvindt, maar wel dat waakzaamheid geboden is.

Allereerst is het verstandig om alert te zijn op e-mails, sms’jes en telefoontjes die ogenschijnlijk van Odido, een bank of een andere bekende instantie komen. Klik niet direct op links in berichten, maar ga zelf via de officiële website of app naar jouw account. Controleer altijd het webadres en wees extra kritisch bij verzoeken om inloggegevens of betalingen.

Daarnaast is het raadzaam om wachtwoorden te wijzigen, zeker als je hetzelfde wachtwoord op meerdere plekken gebruikt. Gebruik unieke, sterke wachtwoorden per dienst en overweeg het gebruik van een wachtwoordmanager. Waar mogelijk is het activeren van tweestapsverificatie een belangrijke extra beveiligingslaag.

Controleer ook regelmatig jouw bankrekening op ongebruikelijke transacties. Hoewel een IBAN alleen niet voldoende is om geld af te schrijven, kunnen criminelen met aanvullende informatie proberen je te misleiden. Neem bij twijfel direct contact op met jouw bank.

Extra alertheid bij telefonische fraude

Een minder zichtbare maar groeiende dreiging is telefonische oplichting. Met echte klantgegevens kunnen fraudeurs zich zeer overtuigend voordoen als medewerker van een telecombedrijf, bank of helpdesk. Ze beschikken immers over naam, adres of klantnummer.

Wees daarom terughoudend met het delen van aanvullende informatie tijdens een inkomend telefoongesprek. Twijfel je? Hang op en bel zelf het officiële nummer van de organisatie terug. Criminelen zetten vaak druk met tijdsdruk of dreigende taal; dat is een belangrijk waarschuwingssignaal.

Juridische en praktische stappen

Consumenten die vermoeden dat hun identiteit wordt misbruikt, kunnen aangifte doen bij de politie. Het is daarnaast verstandig om belangrijke correspondentie rondom het datalek te bewaren. Mocht er later schade ontstaan, dan kan documentatie van belang zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan toezicht houden op de naleving van privacywetgeving, maar individuele schadeclaims lopen doorgaans via civiele procedures. Of dat in dit geval zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Een kwestie van lange adem

Het datalek bij Odido is niet alleen een incident uit het nieuws, maar een situatie die voor de betrokken consumenten langdurige gevolgen kan hebben. De belangrijkste stap is bewustzijn: begrijpen dat persoonlijke gegevens nu mogelijk circuleren buiten jouw controle.

Volledige zekerheid bestaat niet meer zodra data op het darkweb is verschenen. Wat consumenten wél kunnen doen, is hun digitale weerbaarheid verhogen, alert blijven op signalen van misbruik en snel handelen bij twijfel. In een tijd waarin persoonsgegevens handelswaar zijn geworden, is waakzaamheid geen overbodige luxe maar een noodzakelijke verdediging.