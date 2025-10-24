NFC-standaard vernieuwd: langere reikwijdte voor contactloze verbindingen

24 oktober 2025, Marco Mekenkamp

De wereldwijde standaardisatieorganisatie voor Near Field Communication, NFC Forum, heeft een nieuw certificatieprogramma gelanceerd dat fabrikanten in staat stelt om apparaten te testen en te certificeren voor een vergrote leesafstand tot 20 millimeter. Dat is ongeveer vier keer zoveel als de vorige limiet.

De NFC Forum, verantwoordelijk voor het vastleggen en handhaven van standaarden voor NFC-technologie, introduceert met de nieuwe “Certification Release 15” (CR15) een belangrijke stap in de evolutie van contactloze communicatie. Deze release vormt een aanvulling op de eerder dit jaar gepubliceerde technische specificatie “NFC Release 15”.

Waar voorheen de certificatieprogramma’s uitgingen van een relatief korte afstand tussen apparaat en lezer, telt deze nieuwe versie een zogenoemde “Operating Volume” van 20 millimeter. Dat is een veel ruimere marge waardoor gebruikers hun apparaat minder precies hoeven uit te lijnen voor een succesvolle verbinding.

Relevantie

De stap is niet alleen technisch van aard, maar ook strategisch. Het toont dat de NFC-technologie klaar is voor bredere toepassingen dan enkel de klassieke betaal- of toegangssituaties. Volgens Mike McCamon, Executive Director van de NFC Forum, was het vergroten van het bereik één van de kernprioriteiten in het vijfjarenplan van de organisatie. Hij benadrukt dat CR15 een betrouwbaar keurmerk biedt aan fabrikanten en andere betrokken partijen dat een apparaat binnen die nieuwe leesafstand zal presteren zoals verwacht.

De relevantie voor consumenten én industrie is groot. Het vergrote bereik maakt bijvoorbeeld het gebruik van een smartphone of smartwatch als digitale sleutel voor een auto of als vervoersticket eenvoudiger en robuuster. De certificatie geeft daarnaast andere industriële samenwerkingsverbanden – zoals die binnen de automobiel- en IoT-sector – een platform om voort te bouwen op een betrouwbare standaard in contactloze communicatie.

Concreet betekent CR15 dat nieuw te ontwikkelen producten in generieke apparaatklassen, zoals “Mobile”, “Reader and Card Emulation” en “Universal devices”, voortaan moeten voldoen aan de OV20-specificatie (Operating Volume 20 mm). Tegelijk blijven ze compatibel met reeds bestaande apparaten die werken op de oudere OV5-specificatie. Deze achterwaartse compatibiliteit is belangrijk om de overgang soepel te laten verlopen binnen het bestaande ecosysteem.

Certificering

Het certificatieprogramma werkt als volgt: fabrikanten kunnen hun producten laten testen op conformiteit met de specificaties van het NFC Forum. Na succesvolle afronding ontvangen zij het officiële certificaatslabel “Certified Compliant with NFC Forum Specifications”. Dat label waarborgt interoperabiliteit en dat is een cruciale factor in de adoptie van contactloze technologieën. Het biedt vertrouwen aan afnemers en eindgebruikers dat de functionaliteit betrouwbaar is.

De NFC Forum benadrukt dat de nieuwe certificatie niet alleen een technische upgrade is, maar ook een stap richting nieuwe gebruikssituaties en businessmodellen. Door het grotere bereik kunnen apparaten eenvoudiger en intuïtiever worden gebruikt, wat de gebruikerservaring aanzienlijk verbetert. Een betere gebruikerservaring zal op haar beurt de bredere acceptatie van NFC-technologie stimuleren, zowel in smart mobility en toegangsoplossingen als in IoT-toepassingen en consumentenelektronica.

Wanneer?

De eerste ervaringen met het nieuwe certificatieprogramma van het NFC Forum worden naar verwachting eind 2025 zichtbaar. Vanaf nu kunnen fabrikanten hun producten laten testen volgens de nieuwe CR15-standaard, die het vergrote leesbereik en verbeterde interoperabiliteit officieel toetst. De eerste gecertificeerde apparaten – dat zullen waarschijnlijk smartphones, wearables en slimme toegangssystemen zijn – worden eind 2025 of begin 2026 op de markt verwacht. Consumenten zullen dus binnen enkele maanden na de introductie kunnen ervaren wat de ruimere NFC-reikwijdte in de praktijk betekent.

Wat betekent dit voor jou?

Voor gebruikers verandert de ervaring met contactloze technologie fundamenteel. De vergrote leesafstand maakt het gebruik vloeiender: een smartphone, pas of smartwatch hoeft niet langer exact tegen een lezer te worden gehouden om verbinding te maken. Dat scheelt frustratie bij bijvoorbeeld toegangspoorten, parkeergarages of betaalterminals waar de positionering soms lastig is.

Ook de betrouwbaarheid neemt toe. Kleine afwijkingen in houding, dikte van een hoesje of een zwakkere antenne in een toestel zullen minder vaak tot verbindingsfouten leiden. Dat maakt NFC-gebruik praktischer en stabieler in uiteenlopende omstandigheden.

Voor de tech-minded consument opent de nieuwe standaard bovendien interessante nieuwe toepassingen. Apparaten kunnen op grotere afstand of zelfs door dunne materialen heen communiceren, wat deuren opent naar slimme sloten, connected auto’s, snellere apparaatkoppelingen en een vloeiendere integratie van NFC in IoT-omgevingen. Denk aan het ontgrendelen van een auto of woning met een telefoon in je jaszak, of het koppelen van apparaten met één korte aanraking in plaats van een complexe koppelprocedure.

Ten slotte zorgt de officiële certificatie voor meer zekerheid: apparaten die aan CR15 voldoen, zijn gegarandeerd compatibel met andere gecertificeerde producten. Dat versterkt het vertrouwen in interoperabiliteit binnen het groeiende ecosysteem van contactloze toepassingen — een geruststellende gedachte voor gebruikers die hun slimme wereld graag laten samenwerken zonder haperingen.