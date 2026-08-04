Vanaf nu moet duidelijker zijn wanneer AI aan het werk is

4 augustus 2026, Marco Mekenkamp

Sinds 2 augustus 2026 gelden in de Europese Unie nieuwe transparantieregels voor kunstmatige intelligentie. Organisaties moeten voortaan in veel meer situaties duidelijk maken wanneer mensen met een AI-systeem communiceren of wanneer teksten, foto's, video's en geluidsfragmenten met behulp van AI zijn gemaakt of bewerkt. De nieuwe regels zijn onderdeel van de Europese AI-verordening (AI Act) en moeten burgers beter beschermen tegen misleiding, desinformatie en fraude.

Wat is de Europese AI Act? De AI Act is de eerste uitgebreide wet ter wereld die regels stelt aan het ontwikkelen en gebruiken van kunstmatige intelligentie. De verordening is opgesteld door de Europese Unie en heeft als doel ervoor te zorgen dat AI veilig, transparant en betrouwbaar wordt ingezet, zonder innovatie onnodig af te remmen. De wet maakt onderscheid tussen verschillende risiconiveaus. Toepassingen met een beperkt risico, zoals veel chatbots, moeten vooral duidelijk maken dat AI wordt gebruikt. Voor systemen met een hoog risico, bijvoorbeeld bij sollicitaties, medische toepassingen of kritieke infrastructuur, gelden veel strengere eisen. Ontwikkelaars moeten onder meer aantonen dat hun systemen veilig zijn, goed zijn getest en geen ongeoorloofde discriminatie veroorzaken. Sommige AI-toepassingen zijn zelfs helemaal verboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor systemen die mensen manipuleren op een manier die schadelijk kan zijn, of voor bepaalde vormen van sociale scoring waarbij burgers worden beoordeeld op hun gedrag. De AI Act wordt niet in één keer ingevoerd. De regels treden stap voor stap in werking. Sinds februari 2025 zijn de verboden AI-toepassingen van kracht. Vanaf augustus 2026 gelden onder meer de transparantieverplichtingen voor AI-systemen en algemene AI-modellen. In de jaren daarna volgen de overige onderdelen van de wet. Daarmee bouwt Europa geleidelijk aan een wettelijk kader dat moet zorgen voor verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een goed leesbare Nederlandse uitleg van de wet en de verschillende verplichtingen. Dat is geen juridische bron, maar wel een uitstekende toelichting.

AI wordt steeds moeilijker van echt te onderscheiden

Kunstmatige intelligentie heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Moderne AI-systemen kunnen overtuigende teksten schrijven, levensechte foto's genereren, stemmen vrijwel perfect nabootsen en video's maken waarin mensen dingen lijken te zeggen of te doen die nooit zijn gebeurd. Ook chatbots gedragen zich steeds menselijker, waardoor het voor veel mensen lastig is geworden om te herkennen of zij met een computer of een echte medewerker communiceren.

Juist omdat het onderscheid tussen echt en kunstmatig steeds kleiner wordt, heeft de Europese Unie besloten strengere transparantie-eisen in te voeren. Sinds 2 augustus moeten gebruikers in veel gevallen direct kunnen zien of horen dat AI wordt ingezet. Daarmee wil Europa voorkomen dat mensen onbewust worden misleid.

Chatbots moeten zich bekendmaken

Een van de meest zichtbare veranderingen betreft AI-chatbots en virtuele assistenten. Wanneer een organisatie een chatbot inzet voor klantenservice of ondersteuning, moet voortaan duidelijk zijn dat de gebruiker niet met een mens communiceert.

Dat geldt bijvoorbeeld voor een webwinkel, een gemeente, een zorginstelling of een huisartsenpraktijk die AI gebruikt om vragen van bezoekers te beantwoorden. De melding moet uiterlijk plaatsvinden op het moment dat de eerste interactie met het AI-systeem plaatsvindt. Zo kunnen gebruikers beter beoordelen hoe betrouwbaar de verstrekte informatie is en of zij liever contact zoeken met een medewerker.

AI-gegenereerde content krijgt een herkenningslabel

Ook afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten en in sommige gevallen teksten die door AI zijn gemaakt of ingrijpend zijn bewerkt, moeten voortaan herkenbaar zijn als AI-content. Dat kan onder meer door middel van een digitaal watermerk of een andere technische markering waarmee later gecontroleerd kan worden of AI is gebruikt.

Vooral bij zogenoemde deepfakes zijn deze regels belangrijk. Dat zijn video's, foto's of geluidsopnamen waarin bestaande personen overtuigend worden nagebootst. Zulke beelden kunnen worden gebruikt voor satire of amusement, maar ook voor oplichting, politieke beïnvloeding of reputatieschade. Dankzij de nieuwe regels moet voor gebruikers duidelijker worden wanneer zij naar een deepfake kijken.

Wat is een deepfake? Een deepfake is een foto, video of geluidsopname die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) zo is aangepast dat iemand iets lijkt te zeggen of te doen wat in werkelijkheid nooit is gebeurd. Moderne AI-systemen kunnen gezichten, stemgeluiden en zelfs lichaamstaal zo nauwkeurig nabootsen dat een deepfake voor veel mensen nauwelijks van echt te onderscheiden is. Deepfakes worden soms gebruikt voor onschuldige doeleinden, zoals satire, films of educatieve toepassingen. Steeds vaker worden ze echter ook ingezet voor desinformatie, identiteitsfraude, oplichting en reputatieschade. Zo kunnen criminelen met een nagebootste stem proberen geld los te krijgen of kunnen gemanipuleerde video's worden gebruikt om politici of bekende personen in diskrediet te brengen. Om misleiding tegen te gaan, verplicht de Europese AI-verordening dat AI-gegenereerde of ingrijpend door AI bewerkte beelden, video's en geluidsfragmenten in veel gevallen herkenbaar moeten zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een zichtbaar label of een digitaal watermerk. Toch blijft voorzichtigheid geboden: niet iedere deepfake zal worden voorzien van zo'n aanduiding, zeker niet wanneer kwaadwillenden zich niets van de regels aantrekken. Op YouTube vond ik een filmpje van ongeveer vier maanden oud over AI-deepfakes. Een aanrader om te kijken, maar stop gerust na ongeveer 30 minuten wanneer de presentator plaatsneemt aan een bar met een robot als barkeeper. In die video komt Metaphysics ter sprake. Dit bedrijf baarde opzien in het televisieprogramma America's Got Talent (AGT). Op dinsdag 7 juni 2022 demonstreerde Metaphysic tijdens AGT voor miljoenen televisiekijkers live een AI-deepfake waarbij juryvoorzitter Simon Cowell in realtime leek te zingen. Als je het nog nooit gezien hebt, bekijk de video dan eens. Je ziet weliswaar duidelijk dat het 'niet echt' is, maar bedenk wel: dit was vier (!) jaar geleden Zelfs ChatGPT startte later, namelijk op 30 november 2022.

Ook emotieherkenning moet worden gemeld

De AI-verordening bevat daarnaast regels voor systemen die emoties herkennen of biometrische kenmerken analyseren. Denk bijvoorbeeld aan software die gezichtsuitdrukkingen of stemgeluid analyseert om emoties te bepalen, of systemen die mensen indelen op basis van biometrische gegevens.

Wanneer organisaties dergelijke toepassingen gebruiken, moeten zij gebruikers daar uiterlijk bij het eerste contact over informeren. Daarmee wil de Europese wetgever voorkomen dat mensen ongemerkt worden geanalyseerd door AI-systemen.

Handhaving begint nu echt

De nieuwe transparantieverplichtingen vormen een volgende stap in de invoering van de Europese AI Act. Vanaf 2 augustus starten de Europese Commissie en de nationale toezichthouders met de handhaving van deze regels. In Nederland bereidt de Autoriteit Persoonsgegevens zich voor op haar rol als toezichthouder op de AI-verordening.

De regelgeving is bedoeld om het vertrouwen in digitale diensten te vergroten. Wanneer mensen weten wanneer AI wordt gebruikt, kunnen zij bewuster omgaan met de informatie die zij ontvangen en beter beoordelen of extra controle nodig is.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden worden de nieuwe regels vooral zichtbaar tijdens het dagelijks gebruik van internet. Chatbots bij bedrijven, overheden en zorginstellingen zullen zich vaker als AI bekendmaken. Ook zullen AI-gegenereerde foto's, video's en andere media vaker van een herkenbare aanduiding worden voorzien. Dat maakt het eenvoudiger om digitale informatie kritisch te beoordelen, al blijft gezond verstand noodzakelijk. Niet alle AI-content valt onder de labelplicht en kwaadwillenden zullen zich niet altijd aan de regels houden. Het blijft daarom belangrijk om opvallende berichten, video's en afbeeldingen te controleren voordat ze worden gedeeld of vertrouwd.

Standpunt van HCC

HCC verwelkomt maatregelen die bijdragen aan meer transparantie over het gebruik van kunstmatige intelligentie. AI zal een steeds grotere rol spelen in ons dagelijks leven, maar gebruikers moeten wel kunnen herkennen wanneer zij met een algoritme communiceren of wanneer digitale content kunstmatig is gegenereerd. Tegelijkertijd ziet HCC de nieuwe regels niet als eindpunt. Digitale vaardigheden, mediawijsheid en kennis over de mogelijkheden én beperkingen van AI blijven essentieel. Alleen een combinatie van duidelijke regelgeving en goed geïnformeerde gebruikers zorgt ervoor dat AI veilig en verantwoord kan worden ingezet.

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