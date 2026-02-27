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ACM keurt overname Solvinity goed: geen concurrentieproblemen, maar politieke zorgen blijven
27 februari 2026,
Marco Mekenkamp
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