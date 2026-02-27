ACM keurt overname Solvinity goed: geen concurrentieproblemen, maar politieke zorgen blijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de voorgenomen overname van de Nederlandse IT-dienstverlener Solvinity (leverancier van DigiD) door het Amerikaanse technologiebedrijf Kyndryl goedgekeurd. De markttoezichthouder concludeert dat de transactie geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie op de markt en dat er na een eventuele overname voldoende keuze blijft voor afnemers van IT-diensten.

In een openbare verklaring legt de ACM uit dat haar wettelijke taak beperkt is tot het toetsen van concurrentierisico’s. De zorgen die bij publieke afnemers leven, zoals overheidsinstanties die diensten van Solvinity afnemen, zien vooral op digitale autonomie en onafhankelijke controle over vitale digitale systemen, niet op een vermindering van concurrentie. De toezichthouder benadrukt dat publieke organisaties voldoende alternatieven hebben onder Nederlandse en Europese IT-aanbieders en dat de gecombineerde marktaandelen van Solvinity en Kyndryl relatief klein zijn, waardoor er geen concurrentieprobleem ontstaat.

Toch is de goedkeuring van de ACM niet het einde van de discussie rond deze overname. In politiek Den Haag is al langere tijd onrust over de mogelijke impact van een Amerikaanse eigenaar op kritieke Nederlandse digitale infrastructuur, met name DigiD, het nationale digitale identiteitsplatform dat door miljoenen Nederlanders wordt gebruikt voor toegang tot overheidsdiensten. Kamerleden uit meerdere partijen uiten vrees dat Amerikaanse wetgeving zoals de Cloud Act de Amerikaanse overheid in staat zou kunnen stellen om toegang te eisen tot gegevens of het functioneren van systemen te beïnvloeden, iets waar de ACM zelf geen oordeel over heeft gegeven omdat dit buiten haar mededingingsbeoordeling valt.

Naast de ACM-toets loopt ook een apart onderzoek door het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), dat moet beoordelen of de overname risico’s kan opleveren voor de nationale veiligheid en digitale soevereiniteit van Nederland. Alleen als dit investeringsonderzoek positief uitvalt of voorwaarden oplegt, kan de overname daadwerkelijk doorgaan. Tot die tijd blijft de kwestie onderwerp van intensief debat in de Tweede Kamer, waar een meerderheid heeft aangegeven alles te willen doen om te voorkomen dat gevoelige Nederlandse gegevens onder de controle van een Amerikaanse eigenaar vallen.