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AI die zélf klikt, typt en beslist: OpenClaw luidt nieuw tijdperk in

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HCC
Gezicht

Een nieuwe generatie kunstmatige intelligentie maakt de stap van praten naar handelen. OpenClaw is een open-source AI-tool die zelfstandig taken op computers kan uitvoeren en daarmee volgens experts een radicale verandering inluidt.

Lees verder op de website van PC-Active.

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