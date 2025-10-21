Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

AP waarschuwt voor vertekend stemadvies via AI-chatbots

Deel dit artikel

,

HCC

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) slaat alarm over het gebruik van AI-chatbots als stemhulp. Uit onderzoek blijkt dat deze chatbots opvallend vaak hetzelfde politieke advies geven, ongeacht de voorkeuren van de gebruiker. Daarmee lopen kiezers het risico ongemerkt gestuurd te worden in hun stemkeuze.

Steeds meer Nederlanders raadplegen AI-chatbots om een stemadvies te krijgen in aanloop naar de verkiezingen van 29 oktober. De AP onderzocht vier populaire chatbots en vergeleek hun uitkomsten met die van traditionele stemhulpen zoals Kieskompas en StemWijzer.

Uit het onderzoek blijkt dat de chatbots in meer dan de helft van de gevallen uitkomen op dezelfde partijen: de PVV of GroenLinks-PvdA. Bij één van de onderzochte chatbots gebeurde dat zelfs in ruim 80 procent van de gevallen. Andere partijen, zoals D66, SP, VVD en Partij voor de Dieren, kwamen veel minder vaak naar voren. Partijen als BBB, CDA, SGP en DENK werden nauwelijks genoemd, zelfs niet als de antwoorden van de gebruiker duidelijk in lijn waren met hun standpunten.

Volgens vicevoorzitter Monique Verdier van de AP tonen de resultaten aan dat chatbots, hoewel ze zich presenteren als neutraal, in werkelijkheid vertekende adviezen geven. Dat raakt direct aan een hoeksteen van onze democratie: de integriteit van vrije en eerlijke verkiezingen, vindt Verdier.

De AP waarschuwt kiezers daarom om AI-chatbots niet te gebruiken voor stemadvies. De werking van deze systemen is niet transparant en hun antwoorden zijn gebaseerd op datasets en internetbronnen die niet te controleren of te verifiëren zijn. Daardoor kan een scheef beeld ontstaan van het politieke landschap.

De toezichthouder stelt dat chatbots die stemadvies geven moeten worden gezien als hoogrisicosystemen. Ze zouden daarom onder de strikte eisen van de Europese AI-verordening moeten vallen, om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van hun uitkomsten te waarborgen.

Met de waarschuwing wil de AP bewustwording creëren over de risico’s van AI bij verkiezingen. Kiezers doen er volgens de organisatie beter aan gebruik te maken van bestaande, erkende stemhulpen die speciaal zijn ontwikkeld voor objectieve en transparante advisering.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/10/Schermafbeelding_2025-10-27_080347.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2277715493.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1692917665.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/571257079_1280478270786343_3329612371730447511_n.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/microsoft-237843_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden