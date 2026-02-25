Apple gaat Mac mini in Amerika produceren

Apple heeft aangekondigd dat het later dit jaar voor het eerst de ultracompacte Mac mini in de Verenigde Staten gaat assembleren. Het techbedrijf zal de productie onderbrengen in een nieuw te bouwen fabriek op de locatie van zijn bestaande campus in Houston. Tegelijkertijd opent Apple een opleidingscentrum om technische vaardigheden voor de moderne maakindustrie in de VS te versterken.

In een persbericht benadrukt Apple-CEO Tim Cook dat het bedrijf zich “sterk inzet voor de toekomst van Amerikaanse productie” door de productie van de Mac mini naar Houston te halen en daarmee de lokale aanwezigheid aanzienlijk te vergroten. De uitbreiding volgt op eerdere stappen in 2025, toen Apple begon met het assembleren van AI-servers in Houston, en moet duizenden banen opleveren zodra de werkzaamheden op volle kracht lopen.

De Mac mini, een compacte desktop-computer, wordt al meer dan twintig jaar wereldwijd gebruikt door studenten, creatieve professionals en kleine bedrijven. Met de nieuwe fabriek wil Apple niet alleen voldoen aan de vraag van de Amerikaanse markt maar ook zijn investeringsverplichtingen in de VS versterken. Naast de productiefaciliteiten werkt Apple aan de opening van een 20.000 vierkante voet groot Advanced Manufacturing Center, waar studenten, medewerkers van leveranciers en bedrijven uit de VS praktische training krijgen in geavanceerde fabricageprocessen.

Deze stap maakt deel uit van Apple’s bredere investering van 600 miljard dollar in de Amerikaanse economie, waaronder het uitbreiden van toeleveringsketens en chipproductie in verschillende staten. En het past ook deel in hetgeen de Amerikaanse president wil.

Trump heeft herhaaldelijk opgeroepen tot het terughalen van productie- en assemblagebanen naar de VS en pleit voor meer binnenlandse maakindustrie als middel om banen te creëren en de economie te versterken. Hij gebruikte beleidsinstrumenten zoals tarieven op geïmporteerde goederen om bedrijven onder druk te zetten meer in de VS te produceren en heeft publiekelijk bedrijven zoals Apple aangespoord om productie van consumentenelektronica – met name iPhones – in eigen land te doen. Dat is Apple zelf momenteel niet van plan is omdat dat volgens het bedrijf technisch en economisch zeer lastig is.

Bijschrift foto: In Houston assembleren medewerkers geavanceerde AI-servers, waaronder logische printplaten die ter plaatse worden geproduceerd, en die vervolgens worden gebruikt in Apple-datacenters in de VS