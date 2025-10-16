Apple introduceert razendsnelle MacBook Pro met M5-chip: kracht in een compact formaat

16 oktober 2025, Marco Mekenkamp

Apple heeft opnieuw een grote stap gezet in de evolutie van zijn laptops met de introductie van de nieuwe 14-inch MacBook Pro, uitgerust met de gloednieuwe M5-chip. Deze processor markeert een nieuw tijdperk voor de Mac, met nog meer nadruk op prestaties, energiezuinigheid en kunstmatige intelligentie. De M5-chip moet volgens Apple niet alleen zorgen voor een forse sprong in rekenkracht en grafische prestaties, maar ook voor de langste accuduur ooit in een MacBook Pro.

