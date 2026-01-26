Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Asus, Sony, OnePlus: waarom hebben smartphonefabrikanten het moeilijk?

Deel dit artikel

Artboard Created with Sketch. Artboard 6

,

HCC
Groep personen met in iedereen in hand een smartphone

Asus stopt met het ontwikkelen van nieuwe smartphones en ook bij Sony en OnePlus doen al langere tijd geruchten de ronde over financiele en strategische problemen. Wat is er aan de hand in de smartphonemarkt? En welke fabrikanten lopen mogelijk nog meer risico?

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. 

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2026/08/357649-ING_Logo_FC_A1_digitalprinting-57d57a-original-1593084012.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Logo ING">

Nieuws

Datalek bij logistieke partner treft nu ook ING Punten-klanten

7 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/2026/08/Signal.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Signal op smartphone en tablet">

Nieuws

Signal ondersteunt nu ook meerdere smartphones en Android-tablets

6 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/2026/08/fidsor-fraud-7065116_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Tekening ter illustratie">

Nieuws

Datalek bij logistieke partner raakt klanten van bol.com en de Bijenkorf

6 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/2026/08/ChatGPT_Image_29_jul_2026_13_18_20.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Afbeelding ter illustratie van de ontwikkeling, met AI gegenereerd">

Nieuws

Waarom grote technologische revoluties altijd hetzelfde patroon volgen deel 2 - De infrastructuur achter de revolutie

6 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/2026/08/jeshoots-com-girl-1150593_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Vrouw met smartphone (foto Pixabay)">

Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor gevaren voor privacy bij gebruik van menstruatie-apps

5 augustus 2026

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden