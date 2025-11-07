België introduceert verplichte registratie voor alle drones en piloten

7 november 2025, Marco Mekenkamp

De Belgische regering heeft besloten dat voortaan alle drones en hun piloten geregistreerd moeten worden. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. De maatregel volgt op meerdere meldingen van drones in de nabijheid van luchthavens en is bedoeld om de veiligheid van het luchtruim effectief te versterken.

In een spoedvergadering is door de Nationale Veiligheidsraad besloten dat drones en dronepiloten in België voortaan onder een verplichte registratieplicht vallen. Daarmee wil de overheid beter controle krijgen op het gebruik van onbemande luchtvaartuigen en sneller kunnen optreden tegen toestellen die zich in verboden zones bevinden of mogelijk veiligheidsrisico’s vormen.

Tot dusver moesten in België wel exploitanten (degene die een drone gebruiken) zich registreren, en voor drones met camera of sensoren gold een registratieplicht. Met de nieuwe maatregel wordt het toepassingsgebied uitgebreid: ook hobbypiloten en lichte drones zonder camera zullen registratieplichtig zijn, al is de exacte uitvoeringsmodaliteit nog onduidelijk.

De aanleiding voor deze beslissing ligt mede in de recente incidenten rond luchthavens, waarbij drones werden gesignaleerd dicht bij of boven beveiligde zones. De registratieplicht moet het voor de autoriteiten makkelijker maken om te beoordelen welke drones legaal opereren en welke mogelijk als “vijandig” of ongecontroleerd worden beschouwd.

Voor dronegebruikers betekent dit dat zij zich zo snel mogelijk bekend moeten maken als exploitant, en hun toestel of pilotenrol moeten laten registreren zoals vereist. De registratie gebeurt via het online portaal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België.

In de komende dagen zal de overheid meer details bekendmaken over de registratieprocedure, de handhaving en welke sancties gelden bij niet-registratie. De maatregel markeert een duidelijke versterking van de luchtruimveiligheid in België.

De bij dit artikel gebruikte foto is door AI gegenereerd.