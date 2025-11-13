Betalingsherinnering van HCC

13 november 2025, Ledenadministratie

HCC start vandaag met het versturen van betalingsherinneringen. Mocht jij een herinnering ontvangen, kijk dan niet alleen goed naar de inhoud van de herinnering maar lees ook dit bericht.

Dat je nu pas een betalingsherinnering ontvangt voor je lidmaatschap van dit jaar komt door de overgang van het ene administratiesysteem naar het andere. Van het eerste systeem ging de ondersteuning stoppen, dus moesten we verplicht overstappen. Het overzetten van alle gegevens verliep echter niet zonder slag of stoot.

HCC heeft in eerste instantie prioriteit gegeven aan weer op orde brengen van het nieuwe systeem. Nu dat is gebeurd, kunnen de betalingsherinneringen verstuurd worden. En dat geschiedt dus met ingang van vandaag.