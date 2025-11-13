Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Betalingsherinnering van HCC

Deel dit artikel

,

HCC

HCC start vandaag met het versturen van betalingsherinneringen. Mocht jij een herinnering ontvangen, kijk dan niet alleen goed naar de inhoud van de herinnering maar lees ook dit bericht.

Dat je nu pas een betalingsherinnering ontvangt voor je lidmaatschap van dit jaar komt door de overgang van het ene administratiesysteem naar het andere. Van het eerste systeem ging de ondersteuning stoppen, dus moesten we verplicht overstappen. Het overzetten van alle gegevens verliep echter niet zonder slag of stoot.

HCC heeft in eerste instantie prioriteit gegeven aan weer op orde brengen van het nieuwe systeem. Nu dat is gebeurd, kunnen de betalingsherinneringen verstuurd worden. En dat geschiedt dus met ingang van vandaag.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/11/invoice-153413_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Envelop met Invoice">

Nieuws

Betalingsherinnering van HCC

13 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/iStock-1077605220_vierkant.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Glasvezel">

Nieuws

Zo verbeter je de snelheid van je internetverbinding

13 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/cyber-1654709_1280_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Wand met nullen en enen met de schaduw van een hand">

Nieuws

Cyberveiligheid onder druk: AP benadrukt strengere afspraken met dienstverleners

13 november 2025

Warning: getimagesize(images/ddos2.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Plaatje met uitleg wat DDOS is">

Nieuws

Wat is een DDoS-aanval?

13 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/cyborg-8829739_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Humanoïde robot ">

Nieuws

Presentatie eerste Russische humanoïde robot gaat niet helemaal goed

13 november 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden