Chinese e-commercegigant betreedt Nederland: wat betekent de komst van Joybuy?

18 februari 2026, Wijnand van Swaaij

De internationale e-commercewereld krijgt er in Nederland een nieuwe speler bij. De Chinese retailreus JD.com wil onder de naam Joybuy producten gaan bezorgen, van elektronica en kleding tot boodschappen. De start wordt vanaf maart verwacht, terwijl de website momenteel nog in een testfase zit.

Met deze stap zet een van ’s werelds grootste online retailers voet aan wal in een markt die al stevig wordt gedomineerd door partijen als Bol en Amazon. Volgens retailexperts kan Joybuy zich vooral richten op prijsbewuste consumenten en op termijn een serieuze concurrent worden, al zijn de meningen verdeeld over hoe snel dat zal gaan.

