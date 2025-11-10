CompUfair in De Bilt: een groot succes!

10 november 2025, Wijnand van Swaaij

Afgelopen zaterdag vond in De Bilt weer de CompUfair plaats en wat een succes is het geworden! De hallen waren vanaf de ochtend tot in de middag goed gevuld met bezoekers, vrijwilligers en belangstellenden. De sfeer was uitstekend: gemoedelijk, nieuwsgierig en vol van enthousiasme over alles wat er binnen en buiten HCC speelt.

Het was duidelijk te merken dat ook de CompUfair een echte ontmoetingsplaats is voor iedereen die van digitale technologie houdt. Veel interessegroepen waren aanwezig, van HCC!compusers en HCC!drones tot HCC!fotovideo, van HCC!windows en HCC!3d tot HCC!hobbynet en nog heel veel meer. Overal stonden bezoekers stil om uitleg te krijgen, om te experimenteren met nieuwe toepassingen of om gewoon even gezellig bij te praten met bekenden. Ook vanuit het Hoofdbestuur waren meerdere bestuursleden aanwezig, en we hebben met trots gezien hoeveel kennis en betrokkenheid onze vrijwilligers uitstralen.

De organisatie verdient een groot compliment. Ernst Roelofs (op foto in het midden) heeft samen met het bestuur van HCC!compusers – Wim Hendriks, Nader sadrizadeh en Rob Coenraads – de CompUfair tot in de puntjes voorbereid en uitgevoerd. Van de opbouw tot de indeling van de zaal, van de technische voorzieningen tot de promotie: alles was uitstekend geregeld. Dankzij hun inzet verliep de dag soepel, prettig en professioneel. Namens het hele Hoofdbestuur wil ik Ernst en het gehele team van harte bedanken voor hun enorme inzet en toewijding.

Ook op bezoekersvlak was de dag meer dan geslaagd. Er kwamen honderden geïnteresseerden langs, waaronder opvallend veel nieuwe gezichten. Meerdere bezoekers hebben zich direct als nieuw lid van HCC ingeschreven, wat laat zien dat de CompUfair niet alleen een gezellig en leerzaam evenement is, maar ook een belangrijk instrument om onze vereniging verder te laten groeien.

De stands, presentaties en demonstraties trokken veel aandacht. Het enthousiasme van de bezoekers werkte aanstekelijk, en de vele gesprekken die ontstonden tussen leden, vrijwilligers en geïnteresseerden toonden eens te meer de kracht van onze vereniging: kennis delen, elkaar inspireren en samen plezier beleven aan techniek.

Tot slot wil ik namens het Hoofdbestuur ook alle andere vrijwilligers bedanken die op welke manier dan ook hebben bijgedragen – bij de ontvangst, in de catering, bij het op- en afbouwen of achter de stands. Zonder jullie zou een evenement als de CompUfair niet mogelijk zijn.

We kunnen dus met recht spreken van een zeer geslaagde dag, die laat zien hoe levendig en actief onze vereniging is.

Namens het Hoofdbestuur nogmaals dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. We kijken nu al uit naar de volgende CompUfair op zaterdag 9 mei, wederom in De Bilt. Laten we er dan samen opnieuw een inspirerende en gezellige dag van maken!

En voor alle nieuwe leden een "hartelijk welkom bij de leukste vereniging van de Benelux!"

Met vriendelijke groet,

Wijnand van Swaaij

Voorzitter/secretaris Hoofdbestuur HCC