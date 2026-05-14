CompUfair in De Bilt: een groot succes!

14 mei 2026, Wijnand van Swaaij

Op zaterdag 9 mei 2026 vond in het H.F. Witte Centrum in De Bilt opnieuw de CompUfair plaats, georganiseerd door HCC!compusers. En ook deze editie mag weer zonder overdrijving een groot succes genoemd worden. Gedurende de gehele dag was het druk met bezoekers, vrijwilligers, sprekers en belanstellenden uit het hele land, en zelfs ook uit het buitenland. De sfeer was uitstekend: open, enthousiast en volop gericht op het delen van kennis en ervaringen rondom digitale technologie.

Al vanaf de opening stroomden de bezoekers binnen. In de zalen en op de beursvloer was duidelijk merkbaar dat de CompUfair inmiddels is uitgegroeid tot één van de belangrijkste en meest herkenbare evenementen binnen HCC. Voor veel leden is het niet alleen een plek om lezingen en demonstraties te bezoeken, maar ook een ontmoetingsplaats waar vrijwilligers, leden en geïnteresseerden elkaar persoonlijk spreken, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen.

Veel interessegroepen waren aanwezig met stands, demonstraties en presentaties. Bezoekers konden kennismaken met onderwerpen variërend van kunstmatige intelligentie, privacy en digitale veiligheid tot fotografie, drones, Windows, Linux, programmeren, domotica en netwerkbeheer. Ook HCC!hobbynet en diverse andere groeperingen waren actief vertegenwoordigd. Op veel plekken ontstonden spontane gesprekken en demonstraties waarbij bezoekers direct zelf konden meekijken of experimenteren met nieuwe toepassingen.

Bijzonder waardevol was daarnaast de grote belangstelling voor de lezingen en presentaties. Verschillende sessies trokken volle zalen en zorgden voor veel interactie met het publiek. Dat bevestigt opnieuw dat binnen HCC enorm veel praktische kennis en expertise aanwezig is, en dat leden die kennis graag met elkaar delen.

Een bijzondere toevoeging aan deze editie was de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de politie, die voorlichting en presentaties verzorgden rondom digitale veiligheid, online criminaliteit en cyberweerbaarheid. Daarmee werd nogmaals onderstreept hoe belangrijk HCC het vindt om leden actief te informeren over digitale risico’s en hen te helpen zichzelf beter te beschermen tegen online fraude, phishing, identiteitsmisbruik en andere vormen van cybercriminaliteit. De belangstelling voor deze onderdelen was groot en laat zien dat digitale veiligheid voor veel leden een zeer actueel onderwerp is.

Ook de aanwezigheid van de voorzitter van het Hoofdbestuur werd door veel bezoekers gewaardeerd. Het gaf gelegenheid om rechtstreeks met leden en vrijwilligers in gesprek te gaan over de vereniging, de activiteiten en de toekomst van HCC. Juist dat persoonlijke contact blijft één van de grote krachten van evenementen zoals de CompUfair.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Ernst Roelofs en het bestuur van HCC!compusers die samen met vele andere vrijwilligers maandenlang hebben gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van deze dag. De organisatie stond zichtbaar als een huis. Van de zaalindeling en techniek tot de ontvangst, bewegwijzering en logistiek: alles verliep professioneel en soepel. Dat is alleen mogelijk dankzij de enorme inzet en betrokkenheid van vrijwilligers die bereid zijn daar veel tijd en energie in te steken.

Daarnaast verdienen ook alle overige vrijwilligers grote waardering. Denk aan de mensen bij de ontvangst, de catering, de technische ondersteuning, de op- en afbouw en natuurlijk alle vrijwilligers achter de stands en presentaties. Samen vormen zij het gezicht van HCC en laten zij zien waar de vereniging voor staat: kennis delen, elkaar helpen en samen enthousiast bezig zijn met technologie.

Ook deze editie trok weer veel nieuwe gezichten. Verschillende bezoekers maakten voor het eerst kennis met HCC en meerdere aanwezigen besloten zelfs direct lid te worden. Dat onderstreept dat evenementen zoals de CompUfair niet alleen belangrijk zijn voor bestaande leden, maar ook een belangrijke rol spelen in de zichtbaarheid en groei van de vereniging.

De CompUfair 2026 heeft daarmee opnieuw laten zien hoe actief, deskundig en betrokken HCC als vereniging is. Het was een dag vol kennis, ontmoetingen, inspiratie en enthousiasme — precies waar HCC al bijna vijftig jaar voor staat.

De volgende editie van de CompUfair staat inmiddels alweer gepland voor zaterdag 7 november 2026, opnieuw in De Bilt. Gezien het succes van de afgelopen editie kijken wij daar nu al met veel vertrouwen naar uit.