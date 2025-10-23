Ga direct naar inhoud

CompUfair op zaterdag 8 november 2025

,

HCC

Op zaterdag 8 november is van 10.00 tot 15.00 de tweede en laatste CompUfair van dit jaar. Ook nu belooft het weer een interessante en veelzijdige dag te worden. Dit dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Het is mogelijk uw apparatuur mee te nemen als u daarover vragen heeft. Tevens kunt u door de HCC!testbank uw apparatuur laten testen en misschien hebben zij, net als de afgelopen keren, goedkope hardware in de aanbieding.

Lees hier alles over de CompUfair, inclusief het programma van presentaties en lezingen.

alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

