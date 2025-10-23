CompUfair op zaterdag 8 november 2025

23 oktober 2025, Marco Mekenkamp

Op zaterdag 8 november is van 10.00 tot 15.00 de tweede en laatste CompUfair van dit jaar. Ook nu belooft het weer een interessante en veelzijdige dag te worden. Dit dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Het is mogelijk uw apparatuur mee te nemen als u daarover vragen heeft. Tevens kunt u door de HCC!testbank uw apparatuur laten testen en misschien hebben zij, net als de afgelopen keren, goedkope hardware in de aanbieding.

Lees hier alles over de CompUfair, inclusief het programma van presentaties en lezingen.