Consumentenbond eist compensatie voor verborgen kosten bij Thuisbezorgd

24 juli 2026, Marco Mekenkamp

Thuisbezorgd.nl rekent volgens de Consumentenbond al geruime tijd verborgen kosten en misleidt consumenten met nepkortingen. De consumentenorganisatie wil dat het maaltijdplatform hiermee stopt én klanten compenseert die te veel hebben betaald.

Onderzoek naar bestelproces

De Consumentenbond onderzocht vanaf februari 2026 het bestelproces van Thuisbezorgd.nl. Daarbij bleek dat verplichte kosten, zoals servicekosten, toeslagen voor plastic verpakkingen, tasjes en soms zelfs saus, pas tijdens het afrekenen zichtbaar worden. Volgens de bond zijn consumenten daardoor gemiddeld tussen de twee en vier euro duurder uit dan zij aan het begin van het bestelproces verwachten. Dat is volgens de organisatie in strijd met de regels, die voorschrijven dat verplichte kosten vooraf duidelijk moeten worden vermeld.

Nepkortingen

Naast de verborgen kosten zegt de Consumentenbond ook nepkortingen te hebben aangetroffen. Bij verschillende aanbiedingen werd een hoge oorspronkelijke prijs doorgestreept, terwijl die prijs volgens de wettelijke regels niet als referentieprijs had mogen worden gebruikt. In een aangehaald voorbeeld steeg de prijs van een gerecht zelfs, ondanks de geadverteerde korting. Volgens de Consumentenbond krijgen consumenten daardoor een vertekend beeld van het voordeel dat zij ontvangen.

Compensatie gevraagd

De Consumentenbond heeft Thuisbezorgd gesommeerd om de werkwijze aan te passen en is met het bedrijf in gesprek over een compensatieregeling voor gedupeerde klanten. De organisatie benadrukt dat consumenten mogelijk al jarenlang te veel betalen doordat verplichte kosten pas laat in het bestelproces worden getoond. Thuisbezorgd laat weten zich niet te herkennen in het beeld dat de Consumentenbond schetst en zegt transparantie belangrijk te vinden.

Regels voor online winkels

De zaak raakt aan bredere Europese en Nederlandse consumentenregels. Webwinkels en online platforms zijn verplicht om consumenten vooraf een duidelijke totaalprijs te tonen. Ook kortingen moeten gebaseerd zijn op de laagste prijs die in de dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding gold. Deze regels moeten voorkomen dat consumenten tijdens het afrekenen worden verrast of worden misleid door schijnkortingen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze zaak een goede herinnering om bij online aankopen altijd de uiteindelijke afrekenpagina zorgvuldig te controleren. Extra kosten voor bezorging, service of verplichte toeslagen kunnen de uiteindelijke prijs aanzienlijk verhogen. Ook loont het om kritisch te kijken naar aanbiedingen met hoge doorgestreepte prijzen: een forse korting betekent niet automatisch dat een product of dienst daadwerkelijk goedkoper is.

De uitkomst van de gesprekken tussen de Consumentenbond en Thuisbezorgd kan gevolgen hebben voor de manier waarop online platforms prijzen presenteren. Dat kan niet alleen invloed hebben op maaltijdbezorging, maar ook op andere webwinkels en digitale diensten waar verplichte kosten of kortingsacties een rol spelen. HCC blijft ontwikkelingen op het gebied van digitale consumentenrechten daarom nauwlettend volgen.

Standpunt van HCC

HCC vindt dat consumenten online net zo transparant moeten worden geïnformeerd als in een fysieke winkel. De prijs die een gebruiker ziet wanneer hij een product of dienst selecteert, moet een realistisch beeld geven van wat uiteindelijk betaald moet worden. Verplichte kosten die pas tijdens het afrekenen verschijnen of misleidende kortingsacties ondermijnen het vertrouwen in online winkelen. HCC ondersteunt daarom initiatieven die zorgen voor duidelijke prijsinformatie, eerlijke concurrentie en een betere bescherming van consumenten bij digitale aankopen.