Cybercrime treft driekwart van Nederlanders. Veel slimme apparaten blijven kwetsbaar

HCC

Ongeveer driekwart van de Nederlanders kreeg het afgelopen jaar te maken met pogingen tot cybercrime. Toch zorgt slechts ongeveer twee derde van de mensen ervoor dat hun slimme apparaten regelmatig of vaak worden bijgewerkt, waardoor miljoenen apparaten kwetsbaar blijven voor hackers.

Uit het Cybersecurity onderzoek Alert Online 2025 van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat 89 procent van de Nederlanders inmiddels slimme apparaten in huis heeft, zoals thermostaten, robotstofzuigers, speakers, babyfoons en zelfs kattenbakken die verbonden zijn met internet. Van de gebruikers laat een derde echter updates liggen of voert ze pas later uit. Daardoor staan er in Nederland naar schatting minimaal 2,5 miljoen apparaten zonder de nieuwste beveiligingsupdates. Zulke verouderde apparaten kunnen door cybercriminelen worden misbruikt om DDoS-aanvallen uit te voeren, malware te verspreiden of persoonlijke gegevens te stelen.

Om hier meer bewustwording over te creëren, is de campagne Doe je Updates gelanceerd via veiliginternetten.nl. Minister Karremans van Economische Zaken trapte de campagne af met een werkbezoek aan ethisch hackersbedrijf Access42, waar hij zag hoe een router en smart tv konden worden gehackt terwijl bewoners nietsvermoedend meekeken.

De minister benadrukte dat online veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer is. Niet alleen criminelen, maar ook statelijke actoren proberen digitale systemen binnen te dringen voor spionage of sabotage. Hij riep zowel consumenten als bedrijven op om alerter te worden en hun slimme apparaten consequent up-to-date te houden.

Cyberaanvallen nemen volgens de overheid in kracht en complexiteit toe. Zo werden dit jaar duizenden routers gekaapt en eerder ook slimme lampen en speakers gebruikt als onderdeel van grootschalige aanvallen. Met de campagne wil de overheid Nederlanders aansporen tot actie: updates uitvoeren, apparaten beveiligen en kritisch omgaan met wat er in huis online verbonden is.

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

