Digitale wilsverklaring moet regie behouden bij groeiende wilsonbekwaamheid

14 oktober 2025, Marco Mekenkamp

Met de vergrijzing in volle gang neemt ook het aantal mensen dat wilsonbekwaam raakt snel toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal vooral het aantal ouderen met dementie de komende jaren fors stijgen. Om te voorkomen dat mensen de regie over hun zorg verliezen, ontwikkelde de non-profitorganisatie Voor-Morgen een digitale wilsverklaring: een moderne, juridisch geldige en toegankelijke oplossing voor een groeiend maatschappelijk probleem.

Niemand wil het zijn, maar velen van ons zullen het worden: wilsonbekwaam. Door de veroudering van de bevolking stijgt het aantal gevallen van herseninfarcten, Alzheimer en andere vormen van dementie. Vooral vrouwen worden getroffen; één op de drie vrouwen boven de 65 jaar krijgt ermee te maken. Wilsonbekwaamheid betekent dat iemand niet langer in staat is om zelf beslissingen te nemen over medische behandelingen of verzorging.

Een wilsverklaring biedt uitkomst: daarin legt iemand vast welke medische keuzes hij of zij wil maken voor het moment dat dit zelf niet meer kan. Hoewel het juridisch is toegestaan om zo’n verklaring met de hand te schrijven, is dat in de praktijk vaak onhandig en risicovol. Zelfgeschreven verklaringen blijken moeilijk uitvoerbaar voor artsen en vertegenwoordigers, en leiden geregeld tot misverstanden over de geldigheid en actualiteit.

Om dat te verbeteren ontwikkelde Voor-Morgen, in samenwerking met artsen en intensivisten, de Digitale Wilsverklaring. Deze online variant is altijd beschikbaar, voldoet aan wet- en regelgeving en biedt meer duidelijkheid voor alle betrokkenen. Gebruikers kunnen hun verklaring 24 uur per dag aanpassen, en artsen of vertegenwoordigers kunnen het document met een unieke code veilig inzien. Dankzij de identificatiemethode IDIN staat bovendien onomstotelijk vast wie de verklaring heeft opgesteld.

Een belangrijk voordeel is dat de digitale variant zekerheid biedt over de actualiteit: artsen weten dat de getoonde verklaring altijd de meest recente is. Ook kunnen gebruikers hun wensen toelichten via video, zodat er geen twijfel bestaat over intenties of interpretaties.

De Digitale Wilsverklaring is getest en goedgekeurd door de VvAA, de vereniging waarbij ruim 130.000 medici zijn aangesloten, en wordt erkend door de Consumentenbond. Voor € 28,50 per jaar kunnen gebruikers via een abonnement hun wilsverklaring digitaal opstellen, beheren en jaarlijks laten actualiseren.

Volgens Voor-Morgen is een wilsverklaring tegenwoordig geen luxe meer, maar een noodzaak. “Zorg voor jezelf, ontzorg je familie en informeer je artsen op een praktische manier”, aldus het team achter de organisatie. Op de website van Voor-Morgen is een gratis stappenplan beschikbaar waarmee binnen een half uur een persoonlijke Digitale Wilsverklaring kan worden opgesteld.

Meer informatie: www.voor-morgen.nl