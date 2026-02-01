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Donderdag 19 februari in Delft: workshop hoe je zelf een NAS kunt bouwen

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HCC
NAS

Wil je al je afbeeldingen, filmpjes, documenten, muziek en back-ups veilig op een plek bewaren en vanaf al je apparaten kunnen gebruiken? Dan is deze workshop iets voor jou. Tijdens deze avond leer je hoe je zelf een NAS (Network Attached Storage) bouwt: een slimme netwerkschijf die je aansluit op je thuisnetwerk. Daarmee kun je eenvoudig bestanden delen tussen je pc, laptop, smartphone en tablet.

Wat is een NAS?
Een NAS is een apparaat dat je in je eigen netwerk plaatst om bestanden centraal op te slaan. In plaats van alles op losse computers, usb-sticks of externe schijven te bewaren, staat alles op één vaste plek.

Met een NAS kun je onder andere:
* bestanden opslaan en terugvinden op al je apparaten
* automatisch back-ups maken
* foto’s en documenten delen met anderen
* je eigen privé-cloud gebruiken zonder externe aanbieder

Zo houd je zelf de regie over je gegevens.

Wat heb je nodig?
Tijdens de workshop laat Ger Stok zien hoe je met eenvoudige middelen zelf een NAS kunt bouwen. Daarvoor heb je nodig:
* een (oudere) pc of laptop
* twee harde schijven (HDD of SSD)
* een opstartbare USB-stick met NAS-software

Met deze onderdelen maak je een betrouwbare oplossing voor gedeelde data, back-ups, muziek en films.

Presentatie
De workshop wordt verzorgd door Ger Stok. Hij legt stap voor stap uit hoe je aan de slag kunt, ook als je geen technische achtergrond hebt. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Programma
Inloop: vanaf 19.30 uur
Start workshop: 20.00 uur

Voor wie is deze workshop?
Deze avond is interessant voor leden die:
* hun bestanden beter willen organiseren
* veilig back-ups willen maken
* minder afhankelijk willen zijn van commerciële clouddiensten
* graag praktisch met techniek bezig zijn

Kom langs en ontdek hoe je eenvoudig je eigen digitale opslag en privé-cloud kunt opzetten. We zien je graag in Delft.

Donderdag 19 februari 19:30 tot 22:00

HCC Delft Het Voorhof
Herman Gorterhof 165
2624 XL Delft

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