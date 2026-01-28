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Eigen videobelsoftware in plaats van Teams: Frankrijk kiest voor digitale onafhankelijkheid

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HCC
Man kijkt naar computerscherm mte daarop een videocall met meerdere deelnemers

Videobellen is sinds de coronapandemie een vast onderdeel geworden van het werk bij overheden, bedrijven en verenigingen. Diensten als Microsoft Teams, Zoom en Webex zijn inmiddels niet meer weg te denken. Toch kiest de Franse overheid nu bewust voor een andere koers. Frankrijk wil deze Amerikaanse platforms verlaten en overstappen op een eigen, nationaal ontwikkeld alternatief.

Vanaf 2027 moeten alle Franse overheidsdiensten gebruikmaken van Visio, een videoconferentieplatform dat is ontwikkeld door de Franse overheid zelf. Daarmee wil Frankrijk meer grip krijgen op zijn digitale infrastructuur en minder afhankelijk worden van buitenlandse technologiebedrijven.

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