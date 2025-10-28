Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Ernstige lekken gevonden in veelgebruikt internetprogramma BIND 9

Deel dit artikel

,

HCC

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt voor meerdere kwetsbaarheden in het programma BIND 9, een belangrijk onderdeel van het wereldwijde internetverkeer. BIND wordt gebruikt door veel internetproviders, bedrijven en organisaties om domeinnamen om te zetten naar de bijbehorende IP-adressen die computers begrijpen.

Volgens het NCSC, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, kunnen hackers de gevonden zwakheden gebruiken om verkeerde of nep-websites te laten zien aan internetgebruikers. Zo kan iemand ongemerkt op een valse website terechtkomen die eruitziet als zijn bank of webshop, maar in werkelijkheid bedoeld is om wachtwoorden of betaalgegevens te stelen. Ook kunnen de lekken ervoor zorgen dat servers overbelast raken en tijdelijk niet meer werken, waardoor websites of e-maildiensten uitvallen.

Het goede nieuws is dat er nog geen meldingen zijn van misbruik, maar beveiligingsexperts verwachten dat dat snel kan veranderen nu er testcodes rondgaan waarmee de fouten kunnen worden nagebootst. Daarom raadt het NCSC beheerders van netwerken en servers aan zo snel mogelijk de nieuwste updates te installeren die de maker van BIND, het Internet Systems Consortium (ISC), al beschikbaar heeft gesteld.

Voor gewone consumenten is het risico klein, maar een storing bij hun provider of hostingbedrijf kan betekenen dat websites tijdelijk niet bereikbaar zijn of dat internet trager werkt. De belangrijkste tip voor gebruikers is om altijd te letten op het slotje in de adresbalk (https) en verdachte links of e-mails te vermijden.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1619999056.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Gebouw van Europese Commissie">

Nieuws

Europa bouwt aan digitale soevereiniteit: nieuw samenwerkingsverband DC-EDIC van start

30 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/foto_en_ai_klein.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Foto en ai">

Nieuws

Maandag 3 november presentatie: hoe gaat AI fotograferen veranderen?

30 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/wg-afb-tbv8nov52_kopie.jpeg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Zaal met mensen die luisteren naar een spreker die zegt Unlocking Knowledge">

Nieuws

Zaterdag 8 november presentatie: maak kennis met Google Gemini, NotebookLM en AI-agent

30 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/internet-7849196_1280_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="6G-illustratie">

Nieuws

Nvidia investeert 1 miljard dollar in Nokia

29 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/microsoft-80658_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Logo Microsoft">

Nieuws

Microsoft voor de rechter wegens misleiding van miljoenen Australische inwoners

28 oktober 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden