Europa bouwt aan digitale soevereiniteit: nieuw samenwerkingsverband DC-EDIC van start

30 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

De Europese Commissie heeft een belangrijke stap gezet richting een onafhankelijker digitaal Europa. Met de oprichting van het Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium (DC-EDIC) kunnen EU-lidstaten voortaan samen grensoverschrijdende digitale infrastructuren ontwikkelen, beheren en delen.

De officiële zetel komt in Parijs, en Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië behoren tot de oprichters. Andere lidstaten kunnen later aansluiten onder eerlijke en transparante voorwaarden.

Waarom DC-EDIC nodig is

Europa is in toenemende mate afhankelijk van digitale technologieën en cloud-diensten die buiten de EU worden ontwikkeld en gecontroleerd. Dat maakt de Europese economie en democratie kwetsbaar. DC-EDIC moet die afhankelijkheid verminderen door open, interoperabele en Europese alternatieven te ontwikkelen – digitale bouwstenen die door overheden, bedrijven en burgers vrij gebruikt en hergebruikt kunnen worden.

De Europese Commissie ziet dit initiatief als een strategische prioriteit: digitale onafhankelijkheid en innovatie moeten hand in hand gaan.

Wat DC-EDIC gaat doen

DC-EDIC wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van een grootschalig meerlandenproject rond digitale commons – gemeenschappelijke digitale infrastructuren en diensten die door meerdere partijen worden gedeeld. Daarbij hoort ook ondersteuning voor overheden die dergelijke diensten gebruiken of aanbieden.

De organisatie gaat zich vooral richten op vier kerntaken:

* Een Europese gemeenschap opbouwen van publieke, private en maatschappelijke partijen die samenwerken aan digitale commons.

* Toegang tot financiering verbeteren via een fysieke en digitale one-stop-shop en een expertisecentrum.

* uridische en technische ondersteuning bieden voor onderhoud, opschaling en samenwerking tussen landen en organisaties.

* Beleidsadvies en bewustwording stimuleren over het belang van open digitale infrastructuren.



Vrije en open-source software als standaard

Een belangrijk uitgangspunt van DC-EDIC is dat alle gezamenlijk ontwikkelde software vrij beschikbaar komt onder open-source licenties. Zo kunnen andere landen, organisaties en ontwikkelaars de oplossingen hergebruiken en verder verbeteren. Daarnaast gelden strikte non-discriminatie-regels bij aanbestedingen en volledig AVG-conforme gegevensverwerking. Ook komt er een regeling voor het melden en onderzoeken van beveiligingsincidenten.

Tijdlijn en toekomst

In de komende maanden volgen de aanstelling van een directeur en oprichtingsteam, en de start van een Europees Digital Europe Programme (DEP)-ondersteuningsproject. Tegen 2027 wil DC-EDIC uitgroeien tot een volwaardig expertisecentrum en one-stop-shop voor digitale commons, inclusief een jaarlijks Digital Commons Forum, Award en Statusrapport over de voortgang in Europa. De officiële lancering van DC-EDIC staat gepland voor december 2025.

Een nieuw hoofdstuk voor Europa

Met DC-EDIC krijgt Europa een unieke kans om eigen digitale oplossingen te ontwikkelen – transparant, duurzaam en onder Europese waarden.

Overheden, bedrijven en burgers zullen kunnen profiteren van betrouwbare, herbruikbare en Europese digitale bouwstenen, ontwikkeld in en voor Europa.

Voor HCC-leden is dit interessant nieuws.

Open-source, samenwerking over landsgrenzen heen en privacy-vriendelijke technologie zijn precies de onderwerpen die ook binnen onze vereniging leven.

De komende jaren zal duidelijk worden hoe DC-EDIC daadwerkelijk bijdraagt aan een meer soeverein, veilig en open digitaal Europa.