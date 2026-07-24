Europese Commissie legt Google 890 miljoen euro aan DMA-boetes op

24 juli 2026, Marco Mekenkamp

De Europese Commissie heeft Google in totaal 890 miljoen euro aan boetes opgelegd wegens overtredingen van de Digital Markets Act (DMA). Volgens Brussel heeft het technologiebedrijf zijn dominante positie misbruikt door eigen diensten voor te trekken in zoekresultaten en appontwikkelaars te beperken in hun mogelijkheden om gebruikers naar goedkopere alternatieven te verwijzen.

Twee overtredingen

De Commissie nam twee afzonderlijke besluiten. In het eerste besluit concludeert zij dat Google de regels van de DMA heeft overtreden door eigen diensten, zoals Google Shopping, Hotels en Flights, een gunstigere positie te geven dan concurrerende aanbieders binnen de zoekresultaten. Concurrenten zouden daardoor minder zichtbaar zijn en moeilijker gebruikers bereiken.

Het tweede besluit richt zich op Google Play. Volgens de Commissie heeft Google appontwikkelaars beperkt in hun mogelijkheden om gebruikers buiten de Play Store te informeren over alternatieve betaalmogelijkheden of goedkopere aanbiedingen. Ook zouden de vergoedingen die Google hiervoor rekent verder gaan dan noodzakelijk is. Daarmee zouden ontwikkelaars en consumenten minder keuzevrijheid hebben.

Boetes en maatregelen

Voor de overtredingen krijgt Google twee boetes opgelegd die samen uitkomen op 890 miljoen euro. Naast de financiële sanctie moet het bedrijf de geconstateerde overtredingen beëindigen en toekomstige maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de Digital Markets Act. Doet Google dat niet, dan kan de Commissie aanvullende sancties opleggen.

Digital Markets Act

De Digital Markets Act is bedoeld om de macht van grote digitale platforms, de zogeheten ‘gatekeepers’, te beperken. Bedrijven die onder deze wet vallen mogen hun eigen diensten niet oneerlijk bevoordelen en moeten zakelijke gebruikers meer vrijheid geven om klanten buiten hun platform te bereiken. De Europese Commissie ziet toe op de naleving van deze regels en kan bij overtredingen hoge boetes opleggen.

Google kan in beroep

Google heeft de mogelijkheid om tegen de besluiten in beroep te gaan bij het Gerecht van de Europese Unie. De Commissie benadrukt dat de opgelegde maatregelen bedoeld zijn om eerlijke concurrentie op digitale markten te waarborgen en consumenten meer keuze te bieden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden onderstrepen de boetes dat de regels voor grote technologiebedrijven steeds meer invloed krijgen op de digitale diensten die zij dagelijks gebruiken. De Digital Markets Act is bedoeld om gebruikers meer keuzevrijheid te geven, bijvoorbeeld bij het downloaden van apps, het kiezen van betaalmethoden en het vinden van alternatieve aanbieders via zoekmachines. Als Google de opgelegde maatregelen doorvoert, kan dat op termijn leiden tot een eerlijker speelveld voor ontwikkelaars en meer keuzemogelijkheden voor consumenten. Tegelijkertijd kunnen sommige veranderingen in Google Zoeken of de Play Store ervoor zorgen dat gebruikers moeten wennen aan een andere presentatie van zoekresultaten of nieuwe opties binnen apps. HCC blijft de ontwikkelingen volgen en zal leden informeren wanneer de wijzigingen merkbaar worden in de praktijk.