Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Europese Commissie start formeel onderzoek naar modeplatform Shein

Deel dit artikel

Artboard Created with Sketch. Artboard 6

,

HCC
Vlag met sterren

De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek geopend naar het Chinese online modeplatform Shein wegens mogelijke schendingen van de Europese Digital Services Act (DSA). Het is de eerste keer dat een dergelijk diepgaand onderzoek wordt geopend tegen een internationaal online platform sinds de Digital Services Act vorig jaar volledig van kracht werd.

Volgens de Commissie moet Shein uitleggen hoe het bedrijf voldoet aan de nieuwe Europese regels die zijn ontworpen om gebruikers beter te beschermen en de aansprakelijkheid van platformen scherp te stellen. De DSA verplicht grote digitale diensten tot transparantie over hun algoritmes, het tegengaan van illegale inhoud en risico-evaluaties om schade aan gebruikers te voorkomen. Het doel van deze wetgeving is om consumentenrechten, de vrije meningsuiting en de veiligheid van het digitale openbare domein in de Europese Unie te waarborgen.

Het onderzoek richt zich onder meer op het beleid van Shein rond de verspreiding en moderatie van content, de transparantie van aanbevelings- en sorteeralgoritmen en de aanpak van potentiële risico’s die voortkomen uit de enorme gebruikersbasis van het platform. Afhankelijk van de uitkomst van de formele procedure kan de Commissie boetes opleggen die in sommige gevallen kunnen oplopen tot een percentage van de wereldwijde omzet van het bedrijf.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2026/08/50e00f16.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Minidrone">

Nieuws

Deze minuscule drones vliegen dankzij geluid

28 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/shutterstock_294443237.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Google op smartphone en een kop koffie">

Nieuws

HCC!digitaalveilig alert: pas op voor valse Google-meldingen op je telefoon

27 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/Bill_Gates_at_the_MSC_summit_-_2023_52695822752_cropped_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Bill Gates door UK Government - Foreign Secretary James cleverly attends MSC summit, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128871029">

Nieuws

Bill Gates: de keuzes die we nu over AI maken zijn cruciaal

27 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/HQkclwEWgAAW-V-.jpeg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Linus afbeelding">

Nieuws

Linux bestaat 35 jaar: van hobbyproject tot fundament van de digitale wereld

26 augustus 2026

Warning: getimagesize(images/Gemini_Generated_Image_d2laqsd2laqsd2la.jpeg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="HCC bijeenkomst">

Nieuws

Kom zaterdag 19 september naar Zierikzee en geef je laptop een tweede leven!

26 augustus 2026

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden