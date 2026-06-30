Europese Commissie wil Microsoft Azure en Amazon Web Services onder strengere DMA-regels brengen

30 juni 2026, Marco Mekenkamp en Wijnand van Swaaij

De Europese Commissie heeft voorlopig vastgesteld dat de clouddiensten Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS) mogelijk onder de Europese Digital Markets Act (DMA) moeten vallen. Volgens de Commissie vormen beide platforms een belangrijke toegangspoort tussen bedrijven en hun klanten en hebben zij een dusdanig sterke positie op de Europese cloudmarkt dat aanvullende regels gerechtvaardigd kunnen zijn.

Het voorlopige oordeel is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek van de Europese Commissie en de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Dominante positie op de cloudmarkt

Microsoft en Amazon zijn geen onbekenden binnen de Digital Markets Act. Beide ondernemingen zijn sinds 2023 voor verschillende digitale diensten al aangemerkt als zogenoemde 'poortwachter'. Voor Microsoft geldt dat onder meer voor Windows en LinkedIn, terwijl Amazon eerder werd aangewezen voor zijn Marketplace en advertentieplatform.

Nu richt de aandacht zich op hun clouddiensten. Hoewel Microsoft Azure en Amazon Web Services formeel niet voldoen aan de gebruikelijke gebruikersdrempels die de DMA hanteert, concludeert de Europese Commissie voorlopig dat beide bedrijven door hun uitzonderlijk sterke marktpositie en langdurige aanwezigheid alsnog als poortwachter moeten worden beschouwd.

AWS is de grootste cloudleverancier binnen de Europese Unie, gevolgd door Microsoft Azure.

Cloud wordt steeds belangrijker

Cloudplatforms vormen tegenwoordig een onmisbare schakel binnen de digitale economie. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties slaan steeds meer gegevens op in de cloud en gebruiken cloudomgevingen voor hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Daarnaast spelen cloudplatforms een sleutelrol bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. AI-toepassingen vragen enorme hoeveelheden rekenkracht en opslagcapaciteit, waardoor organisaties steeds afhankelijker worden van grote cloudleveranciers.

Juist vanwege die centrale positie wil de Europese Commissie voorkomen dat een klein aantal aanbieders een te dominante positie op de markt krijgt.

Wat betekent de Digital Markets Act?

Wanneer Microsoft Azure en Amazon Web Services definitief als poortwachter worden aangewezen, moeten beide bedrijven binnen zes maanden voldoen aan de verplichtingen uit de Digital Markets Act.

Die regels zijn bedoeld om de concurrentie op digitale markten te bevorderen en misbruik van marktmacht tegen te gaan. Zo moeten gebruikers eenvoudiger kunnen overstappen naar een andere cloudleverancier en mogen aanbieders klanten niet onnodig vastzetten in hun eigen ecosysteem. Ook moet de uitwisseling van gegevens tussen verschillende diensten eenvoudiger worden.

Daarmee wil de Europese Unie innovatie stimuleren en kleinere aanbieders meer kansen geven om te concurreren met de grootste technologiebedrijven.

Nog geen definitief besluit

Het oordeel van de Europese Commissie is voorlopig. Microsoft en Amazon krijgen eerst de gelegenheid om op de bevindingen te reageren en hun visie toe te lichten. Pas daarna neemt de Commissie een definitief besluit over de vraag of Azure en AWS officieel als poortwachter onder de Digital Markets Act worden aangewezen.

Standpunt van HCC

HCC ondersteunt maatregelen die bijdragen aan eerlijke concurrentie en meer keuzevrijheid voor gebruikers van digitale diensten. De cloud is voor veel organisaties, ondernemers én consumenten uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de digitale infrastructuur. Juist daarom is het belangrijk dat gebruikers niet onnodig afhankelijk worden van één leverancier.

Tegelijkertijd benadrukt HCC dat nieuwe regelgeving zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Grote cloudplatforms spelen een cruciale rol bij de betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van digitale diensten. Nieuwe verplichtingen mogen innovatie niet onnodig afremmen en mogen de beveiliging van cloudomgevingen niet in gevaar brengen.

HCC vindt dat gebruikers eenvoudig moeten kunnen overstappen naar een andere cloudleverancier, zonder technische of contractuele belemmeringen. Open standaarden, goede interoperabiliteit en transparante voorwaarden zijn daarbij essentieel. Dat bevordert niet alleen de concurrentie, maar geeft ook consumenten en organisaties meer controle over hun eigen gegevens en digitale omgeving.