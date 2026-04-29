Europese Commissie zet druk op Meta: bescherming minderjarigen onder de loep

De Europese Commissie heeft voorlopig vastgesteld dat Meta Platforms mogelijk tekortschiet in de bescherming van minderjarige gebruikers op Facebook en Instagram. Volgens Brussel voldoen de platforms niet volledig aan de verplichtingen uit de Digital Services Act (DSA), de Europese wet die juist extra nadruk legt op de veiligheid van kinderen online.

Het gaat om een voorlopige conclusie, maar de toon is duidelijk: de Europese toezichthouder neemt de bescherming van jongeren op grote online platforms steeds serieuzer – en verwacht dat bedrijven daar actief naar handelen.

Wat gaat er volgens de Commissie mis?

Uit het onderzoek blijkt dat Meta onvoldoende maatregelen neemt om risico’s voor minderjarigen te beperken. De zorgen richten zich vooral op twee gebieden: de werking van algoritmes en het ontwerp van de platforms zelf.

Volgens de Commissie kunnen aanbevelingssystemen gebruikers – waaronder kinderen – blootstellen aan:

- verslavende ontwerpkeuzes (denk aan eindeloos scrollen en pushnotificaties),

- schadelijke of ongepaste content,

- en patronen die het welzijn van jongeren negatief beïnvloeden.



Met name de manier waarop algoritmes content selecteren en aanbieden ligt onder een vergrootglas. Jongeren krijgen vaak content voorgeschoteld die inspeelt op emotie, aandacht en herhaling. Dat kan leiden tot langdurig gebruik, maar ook tot blootstelling aan ongewenste of zelfs schadelijke informatie.

Daarnaast zou Meta onvoldoende transparant zijn over hoe deze systemen precies werken en welke impact ze hebben op minderjarige gebruikers.

Wat verlangt de Digital Services Act?

De Digital Services Act, die sinds 2024 volledig van kracht is, stelt strenge eisen aan grote online platforms. Zeker wanneer het gaat om kwetsbare groepen zoals kinderen.

De belangrijkste verplichtingen zijn:

- risico’s voor minderjarigen actief identificeren,

- maatregelen nemen om deze risico’s te beperken,

- transparant zijn over algoritmes en aanbevelingssystemen,

- en onafhankelijke controle mogelijk maken.



Volgens de voorlopige bevindingen slaagt Meta er nog niet in om aan deze verplichtingen te voldoen.

Mogelijke gevolgen voor Meta

Meta krijgt nu de gelegenheid om te reageren op de bevindingen van de Europese Commissie. Dat is een standaardonderdeel van het proces.

Als de voorlopige conclusies worden bevestigd, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn:

- hoge boetes (tot een percentage van de wereldwijde omzet),

- verplichte aanpassingen aan algoritmes en platformontwerp,

- en strengere toezichtmaatregelen.



De Europese Unie heeft eerder al laten zien bereid te zijn stevig op te treden tegen grote technologiebedrijven die de regels overtreden. Deze zaak past in een bredere trend waarbij Big Tech onder toenemende druk staat.

Breder signaal aan Big Tech

Het onderzoek naar Meta staat niet op zichzelf. Brussel gebruikt de Digital Services Act nadrukkelijk om grote platforms verantwoordelijk te houden voor wat er op hun diensten gebeurt. De boodschap is helder: wie actief is op de Europese markt, moet aantoonbaar zorgen voor een veilige digitale omgeving – zeker voor jongeren.

Dat betekent dat bedrijven niet alleen moeten reageren op problemen, maar deze ook vooraf moeten voorkomen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een belangrijke ontwikkeling. Veel leden hebben (klein)kinderen die dagelijks gebruikmaken van platforms zoals Instagram en Facebook.

Wat kun je hier concreet mee?

- Wees kritisch op algoritmes: realiseer je dat wat je ziet niet toevallig is, maar gestuurd wordt.

- Beperk schermtijd: vooral bij jongeren kan langdurig gebruik negatieve effecten hebben.

- Gebruik ouderlijk toezicht: veel apparaten en apps bieden mogelijkheden om gebruik te monitoren en te beperken.

- Ga in gesprek: bespreek met (klein)kinderen wat ze online tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan.



Daarnaast is het goed om te weten dat Europese regelgeving zoals de Digital Services Act juist bedoeld is om gebruikers – en vooral jongeren – beter te beschermen. Maar regelgeving alleen is niet genoeg: bewust gebruik blijft essentieel.

Tot slot

De voorlopige bevindingen van de Europese Commissie laten zien dat de strijd om een veilige digitale omgeving voor jongeren nog lang niet gestreden is. Platforms zoals Meta Platforms spelen daarin een grote rol – en worden daar nu nadrukkelijk op aangesproken.

De komende maanden zal duidelijk worden of Meta zijn systemen moet aanpassen. Eén ding staat al vast: de lat voor online veiligheid in Europa ligt hoger dan ooit.