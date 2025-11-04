Gebruik van Windows 10 daalt in Nederland, maar stijgt licht in Vlaanderen

4 november 2025, Wijnand van Swaaij

Sinds het einde van de publieke ondersteuning op 14 oktober blijft Windows 10 opmerkelijk hardnekkig populair. Uit recente cijfers van Statcounter blijkt dat nog steeds ruim een derde van de computers in Nederland en Vlaanderen met deze inmiddels verouderde versie van Windows draait. In Nederland verloor Windows 10 in oktober slechts 1,3 procent marktaandeel en komt daarmee uit op 37,07 procent van de computers.

In Vlaanderen is de situatie zelfs omgekeerd: daar groeide het gebruik van Windows 10 licht, van 38,3 naar 39,02 procent. Het einde van de gratis beveiligingsupdates lijkt dus nauwelijks invloed te hebben gehad op de bereidheid van gebruikers om over te stappen naar Windows 11.

Windows 11 wint terrein, maar niet overal

Windows 11 blijft in Nederland langzaam terrein winnen en groeide afgelopen maand van 59,18 naar 61,02 procent marktaandeel. In Vlaanderen daarentegen zakte het juist iets terug: van 60,5 naar 59,95 procent. Het lijkt erop dat veel Vlaamse gebruikers hun bestaande pc’s voorlopig blijven gebruiken – wellicht omdat niet alle oudere systemen voldoen aan de relatief strenge hardware-eisen van Windows 11.

De oudere Windows-versies verdwijnen steeds verder uit beeld. In Nederland heeft Windows 7 nog een marktaandeel van 1,29 procent en Windows 8.1 slechts 0,28 procent. In Vlaanderen liggen die cijfers nog iets lager, met respectievelijk 0,59 en 0,23 procent.

Nederland en Vlaanderen lopen voor op wereldgemiddelde

Opvallend is dat gebruikers in onze regio gemiddeld sneller overstappen naar Windows 11 dan elders in de wereld. Wereldwijd heeft Windows 11 volgens Statcounter een marktaandeel van 55,17 procent, terwijl Windows 10 wereldwijd nog 41,74 procent van de markt in handen heeft. Ter vergelijking: in Nederland ligt dat aandeel van Windows 11 dus ruim vijf procent hoger. Ook de rest van Europa volgt grotendeels hetzelfde patroon. Binnen Europa heeft Windows 11 een marktaandeel van 52,37 procent en Windows 10 van 45,16 procent. Oudere besturingssystemen zoals Windows 7, 8.1 en zelfs XP komen nog sporadisch voor, maar spelen praktisch geen rol meer.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden is dit een herkenbare situatie: talloze pc’s draaien nog op Windows 10 en functioneren prima. Toch is het belangrijk te beseffen dat de beveiligingsondersteuning vanuit Microsoft officieel is gestopt. Dat betekent dat kwetsbaarheden niet langer worden verholpen, tenzij men kiest voor het betaalde Extended Security Updates-programma (ESU). Voor wie overstappen lastig is omdat de pc te oud is voor Windows 11, zijn er alternatieven. Denk aan het gebruik van een lichte Linux-distributie, of het draaien van Windows 10 in een geïsoleerde omgeving zonder directe internettoegang. Ook het gebruik van extra beveiligingssoftware en een goed up-to-date browsersysteem kan de risico’s beperken.

De komende maanden zal duidelijk worden hoeveel gebruikers alsnog de sprong naar Windows 11 maken, of dat Windows 10 – net als ooit Windows 7 – nog jarenlang blijft rondzingen op miljoenen computers. Eén ding is zeker: bij HCC volgen we deze ontwikkelingen op de voet en helpen we leden met praktische tips om veilig te blijven werken, ongeacht het besturingssysteem.