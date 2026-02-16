Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

HCC wordtlid banner

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Groot datalek bij Odido: wat zijn je rechten als klant?

Deel dit artikel

,

HCC

Het recente datalek bij telecomprovider Odido, waarbij persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen klanten zijn buitgemaakt, roept veel vragen op. Wat kun je doen als jouw gegevens mogelijk zijn gelekt? Heb je recht op schadevergoeding? En kun je je abonnement tussentijds opzeggen? Hieronder zetten we de belangrijkste punten op een rij en leggen we uit wat dit voor HCC-leden betekent.

Wat is er gebeurd?

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. 
Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

Voor HCC is dit opnieuw een aanleiding om aandacht te blijven geven aan digitale veiligheid, zodat onze leden niet alleen goed geïnformeerd zijn, maar ook praktisch weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2026/02/succo-hammer-802301_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Rechtbankhamer en weegschaal">

Nieuws

Duitse rechter: AI-gegenereerde logo’s niet automatisch auteursrechtelijk beschermd

18 februari 2026

Warning: getimagesize(images/2026/02/mih83-brexit-1478943_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Vlag met sterren">

Nieuws

Europese Commissie start formeel onderzoek naar modeplatform Shein

17 februari 2026

Warning: getimagesize(images/2026/02/Schermafbeelding_BTO_laptop.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="BTO-laptop">

Nieuws

BTO lanceert 12 maanden upgrade-garantie voor werkgeheugen

17 februari 2026

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2361290541.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Bezorger van thuisbezorgd.nl op fiets in een stad">

Nieuws

Thuisbezorgd.nl toont alleen nog sterren bij reviews: wat betekent dat voor consumenten?

16 februari 2026

Warning: getimagesize(images/2026/02/christin-hume-hBuwVLcYTnA-unsplash.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Handen op toetsenbord van laptop">

Nieuws

Webhosting kiezen in 2026: waar moet je technisch op letten?

16 februari 2026

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden