Haal meer uit je HCC-lidmaatschap: ontdek jouw exclusieve ledenvoordelen!

14 juli 2026, Marco Mekenkamp en Wijnand van Swaaij

Waarom zou je meer betalen als het ook voordeliger kan? Als lid van HCC profiteer je niet alleen van inspirerende bijeenkomsten, deskundige hulp, workshops, webinars, de maandelijkse PC-Active en een groot netwerk van enthousiaste computer- en technologieliefhebbers. Je krijgt daarnaast ook nog toegang tot tientallen exclusieve ledenvoordelen waarmee je het lidmaatschap vaak al snel terugverdient.

Toch merken we dat veel leden nog lang niet alle voordelen kennen. En dat is eigenlijk zonde.

Kortingen die écht de moeite waard zijn

Op de speciale ledenvoordeelpagina vind je een voortdurend groeiend aanbod van aantrekkelijke aanbiedingen. Denk aan flinke kortingen op computers, laptops, slimme apparaten, software, boeken, AI-specials, cloudopslag, beveiligingsproducten, verzekeringen en nog veel meer. Het aanbod wordt bovendien regelmatig vernieuwd, waardoor er vrijwel altijd interessante acties lopen.

Zo profiteer je bijvoorbeeld van:

* aantrekkelijke kortingen op laptops, desktops en accessoires;

* exclusieve aanbiedingen voor slimme apparaten en smart home-producten;

* hoge kortingen op speciale uitgaven over AI, Windows, iPhone, iPad en andere actuele onderwerpen;

* voordeel op cloudopslag en digitale diensten;

* exclusieve aanbiedingen bij diverse betrouwbare partners;

* interessante acties die speciaal voor HCC-leden zijn samengesteld.



Je lidmaatschap kan zichzelf terugverdienen

Veel leden realiseren zich niet dat één aankoop soms al voldoende is om een groot deel van de contributie terug te verdienen. Koop je bijvoorbeeld een nieuwe computer, een slimme beveiligingscamera, een thuisbatterij of een van de vele specials uit de HCC-webwinkel, dan kan de ledenkorting al snel oplopen tot tientallen euro's. In sommige gevallen is het voordeel zelfs groter dan de contributie die je voor een heel jaar betaalt.

Er komt steeds iets nieuws bij

De wereld van technologie staat nooit stil en dat geldt ook voor het HCC-ledenvoordeel. Regelmatig verschijnen nieuwe acties en tijdelijke aanbiedingen. Daarom is het verstandig om de pagina met ledenvoordelen regelmatig te bezoeken. Misschien staat precies dat product of die dienst waar jij naar op zoek bent er binnenkort tussen.

Exclusief voor HCC-leden

Alle aanbiedingen zijn exclusief beschikbaar voor HCC-leden. Ben je ingelogd op de website, dan kun je direct gebruikmaken van de acties zolang deze geldig zijn. Sommige aanbiedingen zijn tijdelijk of beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Kijk vandaag nog hoeveel jij kunt besparen

Ben jij al een tijd niet op de ledenvoordeelpagina geweest? Dan is dit hét moment om weer eens een kijkje te nemen op de site van onze ledenvoordelen. De kans is groot dat er een aanbieding tussen staat waar je direct voordeel van hebt.

Standpunt van HCC

HCC vindt dat technologie niet alleen toegankelijk moet zijn, maar ook betaalbaar. Daarom blijven wij voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingen en aantrekkelijke aanbiedingen die onze leden echt iets opleveren. Zo biedt een HCC-lidmaatschap niet alleen kennis, ondersteuning en een actief verenigingsleven, maar ook tastbaar financieel voordeel. Maak er gebruik van – het zou zonde zijn om deze exclusieve ledenvoordelen onbenut te laten.

(foto is gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)