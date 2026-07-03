HCC breidt digitale mogelijkheden voor leden uit: eigen domeinnaam, extra mailbox en meer ruimte beschikbaar

HCC groeit en digitaliseert mee met haar leden. Om beter aan te sluiten bij de veranderende manier waarop leden hun HCC-diensten gebruiken, introduceert de vereniging drie nieuwe digitale uitbreidingen. Leden kunnen vanaf nu niet alleen hun mailbox vergroten of een extra e-mailadres aanmaken, maar ook een eigen .nl-domeinnaam registreren en dat allemaal binnen de vertrouwde HCC-omgeving.

Eigen .nl-domeinnaam via HCC

Sinds enige tijd kunnen leden rechtstreeks via HCC een eigen domeinnaam met de .nl-extensie registreren. Daarmee wordt het mogelijk om een persoonlijk of professioneel webadres te gebruiken, zoals bijvoorbeeld pietjanssen.nl of fotofrank.nl. Voor € 5,95 per jaar kunnen leden hun eigen online identiteit versterken, zonder ingewikkelde instellingen of extra kosten.

Let op: het gaat hier niet om het hosten van de website! Wel kunnen we een zogenoemde redirect op de domeinnaam zetten. Voorbeeld: jouw domeinnaam pietjepuk.nl kun je een redirect geven naar hcc.nl. Tikt iemand dan pietjepuk.nl in zijn browser in, dan komt hij automatisch op hcc.nl terecht.

Tip: heb je al een bestaande domeinnaam? Die kun je ook verhuizen naar HCC.

Meer ruimte voor je mailbox

Veel leden gebruiken hun HCC-mail intensief voor hobby, familie, foto's of kleine projecten. Om te voorkomen dat mailboxen vollopen, biedt HCC nu de mogelijkheid om de opslagcapaciteit uit te breiden. Voor € 2,95 per jaar kan een mailbox worden vergroot met 1 GB extra ruimte. De extra opslag wordt veilig beheerd op Nederlandse servers en voldoet aan de gebruikelijke HCC-standaarden voor betrouwbaarheid en privacy. Wil je meer dan 1 GB? Ook dat is mogelijk: je kunt met stappen van 1 GB verhogen!

Extra mailboxen voor domein

Leden die meerdere e-mailadressen willen gebruiken, bijvoorbeeld voor verschillende projecten, familieleden of hobby's, kunnen voortaan eenvoudig een extra mailbox aanmaken. Dat kan binnen het eigen geregistreerde domein. Ook deze uitbreiding kost € 2,95 per jaar per mailbox.

Geen webhosting, wel veilig beheer

De nieuwe diensten richten zich uitsluitend op e-mail en domeinregistratie. Hosting van websites binnen het eigen domein maakt geen onderdeel uit van het aanbod. Zo blijft HCC zich concentreren op veilige, overzichtelijke en betaalbare e-maildiensten voor haar leden.

Beschikbaar

De nieuwe producten worden aangeboden via de HCC-website. Log in op hcc.nl. Klik vervolgens in het menu bovenaan op HCC V en kies voor Mijn domeinen. Klik op Koop een domein om een nieuwe domeinnaam te registreren of een bestaande domeinnaam te verhuizen.



Om een extra mailbox aan te maken, klik op Koop extra mailbox. Deze keuze verschijnt alleen wanneer je een eigen domeinnaam hebt geregistreerd. Je kunt dus geen tweede hccnet-adres aanvragen; je kunt wel aan je bestaande hccnet-mailadres aliassen toevoegen via HCC V en kies daar voor Mijn gegevens. Klik vervolgens op het tabblad Mijn HCCnet.



Wanneer je extra mailboxruimte wilt, klik dan boven in het menu op HCC V en kies voor Koop extra mailbox ruimte. Wanneer je per iDeal betaalt zal de extra mailbox ruimte binnen 1 tot 2 dagen beschikbaar zijn en wanneer je per handmatige overboeking betaalt kan het 3 tot 4 dagen duren nadat je de betaling hebt gedaan.