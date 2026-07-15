HCC!digitaal veilig waarschuwt: Pas op voor valse HCC-mails

15 juli 2026, Nina Bruin en Wijnand van Swaaij

Cybercriminelen proberen regelmatig misbruik te maken van de naam en het logo van bekende organisaties. Ook HCC is helaas geen uitzondering. De afgelopen dagen ontving HCC meldingen van een overtuigend ogende phishingmail die uit naam van HCC lijkt te zijn verzonden. In werkelijkheid is het een poging om ontvangers naar een frauduleuze website te lokken.

HCC!digitaal veilig waarschuwt daarom alle leden om extra alert te zijn wanneer je een e-mail ontvangt die afkomstig lijkt te zijn van HCC en waarin wordt gevraagd om op een link te klikken.

Zo ziet de valse e-mail eruit

De phishingmail heeft als onderwerp ‘Nieuw bericht beschikbaar in Mijn HCC’ en gebruikt het HCC-logo en de naam ‘HCC Klantenservice’. In de e-mail staat dat er een belangrijk document klaarstaat in je persoonlijke HCC-omgeving en word je aangespoord om zo snel mogelijk op een knop of link te klikken om het document te bekijken.

Op het eerste gezicht lijkt het bericht professioneel opgesteld. Juist daarom is deze vorm van phishing gevaarlijk.

Bij nadere bestudering zijn er echter meerdere signalen dat het om een vervalsing gaat. Zo is de e-mail niet afkomstig van een HCC-domein, maar van een volledig onbekend e-mailadres. Ook bevatten de links in de e-mail geen verwijzing naar een officiële HCC-website, maar naar externe internetadressen. Bovendien wordt onderaan de e-mail verwezen naar een buitenlandse commerciële organisatie en zelfs naar een niet-bestaande onderneming met de naam "HCC Zorgverzekeringen B.V.". HCC heeft uiteraard niets met een dergelijke organisatie te maken.

Wat willen cybercriminelen bereiken?

Het doel van dergelijke phishingmails is vrijwel altijd hetzelfde: slachtoffers verleiden om op een link te klikken.

Na het openen van de link kunnen verschillende scenario's volgen. Je kunt terechtkomen op een nagemaakte inlogpagina waarop wordt gevraagd je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Ook kan geprobeerd worden malware op je apparaat te installeren of kunnen betaalgegevens worden buitgemaakt.

Steeds vaker gebruiken criminelen bovendien websites die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden. Zelfs ervaren internetgebruikers kunnen hierdoor worden misleid.

Wat moet je vooral niet doen?

Ontvang je een vergelijkbare e-mail, doe dan in ieder geval het volgende niet:

* klik niet op de link of knop in het bericht;

* vul nergens je gebruikersnaam of wachtwoord in;

* open geen eventuele bijlagen;

* bel geen telefoonnummers die uitsluitend in de e-mail worden genoemd;

* stuur geen persoonlijke gegevens terug via e-mail.



Twijfel je of een bericht echt van HCC afkomstig is? Open dan niet de link uit de e-mail, maar ga zelf naar de officiële website van HCC door het webadres handmatig in je browser in te typen. Log vervolgens op de gebruikelijke manier in om te controleren of er daadwerkelijk een bericht voor je klaarstaat.

Hoe herken je phishing?

Hoewel phishingmails steeds professioneler worden, zijn er vaak toch aanwijzingen dat er iets niet klopt.

Let bijvoorbeeld op:

* een onbekend of vreemd afzenderadres;

* een oproep om snel te handelen;

* een onverwacht verzoek om in te loggen;

* links die verwijzen naar een ander internetadres dan hcc.nl of hccnet.nl;

* vreemde bedrijfsnamen of buitenlandse contactgegevens;

* taal- of opmaakfouten.



Controleer bij twijfel altijd eerst de afzender en bekijk – zonder te klikken – naar welk internetadres een link daadwerkelijk verwijst.

HCC vraagt nooit om je wachtwoord

Een belangrijk uitgangspunt is dat HCC je nooit via een e-mail zal vragen om je wachtwoord, pincode of andere vertrouwelijke inloggegevens door te geven. Ook zullen wij je nooit vragen om via een link in een e-mail je account "opnieuw te activeren" of "direct te verifiëren".

Ontvang je een bericht waarin dat wel gebeurt, ga er dan vanuit dat het om phishing gaat.

Wat kun je doen als je al hebt geklikt?

Heb je per ongeluk toch op de link geklikt? Dat hoeft niet direct problemen te betekenen. Heb je echter ook je gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd, onderneem dan direct actie. Wij adviseren om onmiddellijk je wachtwoord te wijzigen, vooral wanneer je hetzelfde wachtwoord ook voor andere websites gebruikt. Controleer daarnaast of je computer of smartphone goed is beveiligd met actuele antivirussoftware en houd de komende periode je accounts extra in de gaten.

Meld verdachte e-mails

HCC stelt meldingen van verdachte e-mails zeer op prijs. Dankzij oplettende leden kunnen wij andere leden tijdig waarschuwen voor nieuwe phishingcampagnes. De huidige waarschuwing is eveneens tot stand gekomen dankzij een melding van een alert HCC-lid. Je kunt meldingen naar HCC verzenden via dit formulier.

Blijf daarom altijd kritisch wanneer een e-mail onverwacht binnenkomt, ook als deze afkomstig lijkt te zijn van een bekende organisatie. Cybercriminelen worden steeds slimmer, maar met een gezonde dosis wantrouwen en enkele eenvoudige controles kun je veel ellende voorkomen.

HCC!digitaal veilig blijft de ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid nauwlettend volgen en zal leden ook in de toekomst blijven informeren over actuele dreigingen en praktische maatregelen om veilig online te blijven.