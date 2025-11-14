HCC!digitaalveilig waarschuwing: pas op, er is een valse KPN-mail over Wero vervangt iDEAL. Klik nergens op!

14 november 2025, Wijnand van Swaaij

Er gaat op dit moment een geraffineerde phishingmail rond die zogenaamd van KPN afkomstig is. In de mail staat dat het nieuwe Europese betaalsysteem Wero iDEAL vervangt en dat jij dringend je incassorekening moet bevestigen, anders zouden je betalingen in de problemen komen.

Dit is nep. Het gaat om phishing. Klik niet op de link en vul nergens gegevens in.

Wat staat er in die nep-mail?

De mail beweert onder andere:

* Dat iDEAL binnenkort wordt vervangen door Wero.

* Dat jij daarom snel je incassorekening moet bevestigen via een knop in de mail.

* Dat je anders kans hebt op betalingsachterstanden en onderbreking van dienstverlening.

Die toon is bewust onheilspellend: oplichters proberen je onder druk te zetten zodat je zonder nadenken klikt.

Afbeelding: voorbeeld van fraudemail KPN

Belangrijk om te weten:

De overgang van iDEAL naar Wero is echt, maar loopt tot eind 2027 en wordt via je eigen bank geregeld, niet via losse mailtjes met druk en dreigementen. Dit specifieke bericht is door o.a. Opgelicht?! en de Fraudehelpdesk als valse KPN-mail aangemerkt.



Hoe herken je deze KPN-phishing?

Een paar duidelijke signalen:

* Afzender en vormgeving kloppen niet helemaal

* De mail gebruikt de groene KPN-kleur en logo, maar zegt inhoudelijk niets over jouw KPN-abonnement, glasvezel, tv of internet. Het gaat alleen over “jouw betalingen” en “incassorekening”.

* Verdachte link (rcl.ink)

* De knop “Bevestig je incassorekening” verwijst niet naar een KPN-, iDEAL- of bankdomein, maar naar een site met rcl.ink in de naam.

Dat is geen officiële website van KPN, iDEAL of Wero. Zo’n domein is een keiharde rode vlag.

* Dreigende en dwingende taal

* Er wordt gedreigd met betalingsachterstanden en blokkades als je niet “snel” bevestigt. Echte organisaties gebruiken zelden zulk drukmiddel in één losse mail.

* Verzoek om via een link je gegevens te bevestigen

Banken, iDEAL en KPN benadrukken al jaren dat zij je nooit via e-mail laten inloggen via een link om gegevens te “verifiëren”. Je hoort altijd zelf naar de officiële website of app te gaan. Kortom: deze mail is nep, de link is vals.

Wat moet je wél doen bij zo’n mail?

Niet klikken, niet antwoorden, geen bijlagen openen. Verwijder de mail uit je inbox én uit je prullenbak.Twijfel je? Log dan zélf in via de officiële website of app van je bank, KPN of iDEAL (typ zelf het adres in of gebruik je favorieten). Neem bij twijfel contact op met KPN of je bank via de bekende officiële kanalen, nooit via telefoonnummers of links in de mail zelf.



Toch geklikt of gegevens ingevuld? Handel direct!

Maak je geen zorgen – het kan iedereen overkomen. Maar kom dan meteen in actie:

* Voer een volledige virusscan uit op je pc, laptop, tablet of smartphone.

* Verander direct je wachtwoorden van: je bankomgeving, je e-mail, andere belangrijke diensten.

Zet waar mogelijk tweestapsverificatie (2FA) aan.

Heb je bankgegevens, pincode, verificatiecodes of inloggegevens ingevuld?

Neem onmiddellijk contact op met je bank of creditcardmaatschappij.



Tot slot: wees extra alert rond Wero en iDEAL

De komende jaren wordt iDEAL stap voor stap vervangen door Wero. Cybercriminelen grijpen dit soort grote veranderingen maar al te graag aan om geloofwaardige nepberichten te sturen.

Onthoud daarom:

* Veranderende betaalmethodes = extra phishingpogingen.

* Klik nooit op onverwachte betaal- of verificatielinks.

Ga altijd zelf naar de officiële site of app van je bank, KPN of andere dienst.

Deel deze waarschuwing vooral met familie en vrienden. Hoe meer mensen alert zijn, hoe minder kans de oplichters krijgen.